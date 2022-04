Ar-condicionado Wi-Fi da Philco vs LG: compare preço e ficha técnica

Aparelhos de ar-condicionado split com Wi-Fi embutido estão cada vez mais presentes no mercado brasileiro. Os dispositivos facilitam o uso no dia a dia, pois podem ser controlados diretamente do celular ou por assistentes de voz. Modelos como o Philco Inverter Vírus Protect e LG Dual Inverter ARTCOOL são opções que podem ser comandadas à distância. Os aparelhos ainda se destacam pela promessa de economia de energia, que pode chegar a 70% se comparados com modelos convencionais.

O dispositivo da Philco está disponível em diversas versões com preços a partir de R$ 2.199. Já a opção da LG é encontrada por cifras que partem dos R$ 3.199 em sua opção mais barata. Confira a seguir um comparativo entre os modelos que reúne informações sobre as capacidades oferecidas, consumo de energia, recursos extras e mais.

1 de 8 Confira o compativo entre os ares-condicionados da LG e Philco — Foto: Divulgação/LG Confira o compativo entre os ares-condicionados da LG e Philco — Foto: Divulgação/LG

Design

O visual de ambos é similar e os dispositivos apresentam poucos detalhes visuais que chamem a atenção, podendo acompanhar a decoração de diversos ambientes da casa com facilidade. O Philco Inverter Vírus Protect tem 27 cm de altura, 72 cm de largura e 20,1 cm de comprimento, seu peso total é de 7 kg. Disponível na cor branca, o modelo apresenta um display de LED que indica a temperatura em que o aparelho está operando. O ar-condicionado também possui aletas que se flexionam conforme a configuração de saída do vento.

2 de 8 Modelo Philco Inverter Vírus Protect apresenta design simples na cor branca — Foto: Divulgação/Philco Modelo Philco Inverter Vírus Protect apresenta design simples na cor branca — Foto: Divulgação/Philco

Já o LG Dual Inverter ARTCOOL está disponível em preto espelhado e também possui um painel de LED que indica a operação. A saída de ar traz hastes que podem ser reguladas pelo usuário, além de modo de abertura de cima para baixo. A deflexão do ar ocorre de maneira automática. O aparelho possui 30,7 cm de altura, 83,7 cm de largura e 18,9 cm de comprimento, e é um pouco mais pesado que seu concorrente com 8,6 kg.

Capacidades disponíveis

3 de 8 O LG Dual Inverter ARTCOOL possui versões de 12, 18 e 24 mil BTUs — Foto: Divulgação/LG O LG Dual Inverter ARTCOOL possui versões de 12, 18 e 24 mil BTUs — Foto: Divulgação/LG

O Philco Inverter Vírus Protect contém cinco variantes que podem atender a ambientes com até 60 m² em sua versão mais potente. O dispositivo é encontrado com 9, 12, 18, 24 e 30 mil BTUs. O ciclo de ar oferecido pelo aparelho é apenas frio.

Por outro lado, o LG Dual Inverter ARTCOOL apresenta apenas três variantes. O ar-condicionado tem opções de 12, 18 e 24 mil BTUs. No entanto, o modelo da marca sul-coreana pode ser usado em todas as estações do ano, pois apresenta ciclos quente e frio.

Capacidade de resfriamento

4 de 8 A ficha técnica do Philco Inverter Vírus Protect não informa a capacidade de resfriamento — Foto: Divulgação/Philco A ficha técnica do Philco Inverter Vírus Protect não informa a capacidade de resfriamento — Foto: Divulgação/Philco

Para medir a capacidade de resfriamento de um ar-condicionado, é preciso levar em conta algumas medidas que são informadas pelas fabricantes. O Coeficiente de Desempenho (COP), medido com a sigla W/W, demonstra uma relação entre a energia térmica fornecida pela bomba de calor e a energia elétrica que o sistema consome para funcionar.

O LG Dual Inverter ARTCOOL apresenta COP de 3,24 W/W em todas as suas variantes. Já o modelo Philco Inverter Vírus Protect não informa a capacidade de resfriamento nas fichas técnicas de suas versões.

Consumo de energia

5 de 8 O LG Dual Inverter ARTCOOL consome mais energia do que o seu rival — Foto: Divulgação/LG O LG Dual Inverter ARTCOOL consome mais energia do que o seu rival — Foto: Divulgação/LG

Para os usuários que buscam modelos econômicos, ambos os aparelhos se comprometem com até 70% de economia na conta de luz. A tecnologia Inverter presente nos dois reduz o número de partidas do compressor de ar, com isso, ao invés de desligar e ligar como nos modelos convencionais, o ar-condicionado mantém uma velocidade variável.

Neste quesito, para efeito de comparação, vamos utilizar como exemplo as informações fornecidas nas fichas técnicas dos modelos com 12.000 BTUs. Enquanto o LG Dual Inverter ARTCOOL apresenta 22,8 kWh de consumo mensal, seu concorrente Philco Inverter Vírus Protect consegue economizar um pouco mais, consumindo aproximadamente 20,9 kWh no mês.

Conexão Wi-Fi

6 de 8 O Philco Inverter Vírus Protect pode ser controlado pelo celular ou por assistente de voz — Foto: Divulgação/LG O Philco Inverter Vírus Protect pode ser controlado pelo celular ou por assistente de voz — Foto: Divulgação/LG

Para tornar o uso mais prático, os modelos apresentam conexão Wi-Fi. Com isso, é possível ter acesso a uma série de funções diretamente pelo celular, como programar o horário de funcionamento do aparelho ou ligá-lo à distância, o que pode ajudar a refrescar ou aquecer o ambiente antes mesmo de chegar em casa.

Também é possível controlar os modelos via comando de voz através de assistentes virtuais como Google Assistente. Assim, o usuário consegue mexer na temperatura, definir horários de funcionamento e outros recursos. O Philco Inverter Vírus Protect é compatível com o aplicativo Smart Life Philco. Já o LG Dual Inverter ARTCOOL funciona pelo app LG ThinQ. Ambas as plataformas estão disponíveis para download nas lojas Android e iOS.

Recursos extras

7 de 8 LG Dual Inverter ARTCOOL possui função de auto-limpeza — Foto: Divulgação/LG LG Dual Inverter ARTCOOL possui função de auto-limpeza — Foto: Divulgação/LG

Além de resfriar ou aquecer os ambientes, a depender do modelo, os dois ares-condicionados ainda contam com recursos extras que podem ampliar e facilitar o uso. O modelo da Philco apresenta como destaque o filtro antivírus e ionizador de ar, que promete combater a proliferação de vírus, mofo e bactérias, além de eliminar odores, fumaça e partículas de pólen. O aparelho ainda conta com modos de desumidificação e de ventilação.

Já o ar-condicionado da LG oferece um ionizador que promete reduzir até 99,9% das bactérias no ar do cômodo em no máximo 60 minutos. O modelo também apresenta desumidificador de ambientes e função de auto-limpeza, para impedir a formação de bactérias e mofo no interior do aparelho.

Preço e disponibilidade

8 de 8 LG Dual Inverter ARTCOOL pode ser adquirido por a partir de R$ 3 mil — Foto: Divulgação/LG LG Dual Inverter ARTCOOL pode ser adquirido por a partir de R$ 3 mil — Foto: Divulgação/LG

O modelo LG Dual Inverter ARTCOOL pode ser adquirido por a partir de R$ 3.199 em sua versão de 12.000 BTUs. A opção com 18.000 BTUs é encontrada por cerca de R$ 4.299. Já o dispositivo mais potente, com 24.000 BTUs, custa a partir de R$ 5.499 no site da fabricante no Brasil. O modelo também pode ser encontrado em diversas lojas do varejo online.

O Philco Inverter Vírus Protect em sua versão de 9.000 BTUs pode ser adquirido por a partir de R$ 2.199. A opção com 18.000 BTUs é encontrada por cifras a partir de R$ 2.999. A variante com 24.000 BTUs por ser comprada por a partir de R$ 4.299. Já a versão mais potente, com 30.000 BTUs, é vista por um preço mais elevado: aproximadamente R$ 6.499. Os preços são referentes ao site da fabricante no Brasil.

Modelos parecidos e concorrentes

O Springer Midea Inverter é um modelo que concorre diretamente com os aparelhos apresentados. O ar-condicionado também oferece a tecnologia Inverter e promete economia de energia que pode chegar a até 74%. O dispositivo traz filtros com íons de prata e função antibacteriana. Para facilitar o uso no dia a dia, o modelo também avisa ao usuário sobre a limpeza e a troca dos filtros. Sua versão de 12.000 BTUs pode ser encontrada por a partir de R$ 2.059.

Uma opção com preço mais acessível e que também possui a tecnologia Inverter é o Elgin Split High Wall Eco Inverter. O aparelho possui um filtro que promete manter o ambiente limpo e saudável, eliminando até 99% dos vírus, bactérias e ácaros. A economia de energia pode chegar aos 40%. É possível adquirir a versão de 12.000 BTUs por valores a partir de R$ 1.700.

Philco Inverter Vírus Protect vs LG Dual Inverter ARTCOOL Especificações Philco Inverter Vírus Protect LG Dual Inverter ARTCOOL Wi-Fi Sim Sim Compatível com assistente de voz Sim Sim Possui aplicativo Sim, Philco Smart Home Sim, LG ThinQ Cor Branco Preto espelhado Dimensões e peso (unidade interna) 27 x 72 x 20,1 cm e 7 kg 30,7 x 83,7 x 18,9 cm e 8,6 kg Consumo de energia 20,9 kWh por mês 22,8 kWh por mês BTUs 9 mil, 12 mil, 18 mil, 24 mil e 30 mil 12 mil, 18 mil e 30 mil Preço a partir de R$ 2.199 (9 mil BTUs) a partir de R$ 3.199 (12 mil BTUs)