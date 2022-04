As dicas da Apple para fotos macro perfeitas com o iPhone

A câmera macro já existe no mundo Android há mais de dois anos. Apesar de o iPhone ainda não trazer uma lente exclusiva para este formato, no iPhone 13 Pro e Pro Max é possível simular o recurso que permite fotografar objetos bem de perto, por meio da lente ultra wide. O sensor tem abertura de ƒ/1.8 e sistema de foco automático, que ajudam na captura com riqueza de detalhes

Como funciona a câmera macro

Para capturar todos os detalhes de uma flor ou as particularidades de uma pequena formiga, por exemplo, o modo macro pode ser fundamental. Esse formato permite que a câmera perceba minúcias que normalmente não podem ser observadas a olho nu.

Para isso, o sistema focaliza e reproduz com grande nitidez o objeto fotografado quando o celular é posicionado a uma distância entre 2 e 5 centímetros do alvo.

Existem celulares que trazem a lente macro, mas o iPhone, por exemplo, é capaz de fazer com que o sensor ultra wide atue de forma híbrida em conjunto com o software. Deste modo, o recurso consegue trazer a mesma riqueza de detalhes proporcionada pelos rivais que possuem a câmera exclusiva para as fotos com grande proximidade.

Desde 2019, os rivais da Apple começaram a trazer esse recurso em seus smartphones. Um dos primeiros celulares a chegar ao Brasil com câmera macro foi o Motorola One Macro, que desembarcou no país em outubro daquele ano. A Xiaomi seguiu os passos da Motorola e disponibilizou o Redmi Note 8 Pro com sensor macro de 2 MP nesse mesmo ano.

Já no início de 2020, a Samsung inventou câmeras mais potentes e trouxe ao mercado brasileiro três modelos que vinham com a lente macro: o Galaxy S10 Lite, o Galaxy A51 e o Galaxy A71.

A Apple aderiu à nova moda apenas em 2022 quando trouxe o recurso para o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max. Ele não está presente no iPhone 13 tradicional nem no iPhone 13 Mini.

As dicas da Apple

Para explorar a potencialidade máxima da foto macro no iPhone, a Apple publicou uma lista de sugestões para os usuários capricharem na fotografia com riqueza de detalhes. A fabricante recomenda distâncias específicas, além de aspectos relacionados à luminosidade, como pode ser conferido na lista abaixo.

Lembre-se de chegar bem perto. Você pode tirar a foto com uma distância mínima de 2 centímetros . Além disso, é preciso estar atento aos detalhes que estão à sua volta a fim de identificar objetivamente os objetos que valem a pena serem fotografados.

. Além disso, é preciso estar atento aos detalhes que estão à sua volta a fim de identificar objetivamente os objetos que valem a pena serem fotografados. O ponto de foco principal da foto deve estar perto do centro do enquadramento , uma vez que esse é o ponto de maior nitidez ao clicar em macro com o iPhone. Inclusive, é importante ter cuidado com a intensidade da luz no momento do disparo. Em um dia com muito sol, alguns detalhes podem acabar sendo cobertos pela intensidade da luz.

, uma vez que esse é o ponto de maior nitidez ao clicar em macro com o iPhone. Inclusive, é importante ter no momento do disparo. Em um dia com muito sol, alguns detalhes podem acabar sendo cobertos pela intensidade da luz. Toque na área do visor da câmera para ajustar um ponto específico de foco . Esse quesito é fundamental para conseguir imagens com riqueza de detalhamento.

. Esse quesito é fundamental para conseguir imagens com riqueza de detalhamento. Tire fotos em 0,5x para capturar um campo de visão amplo da câmera ultra angular ou experimente clicar em 1x para restringir o enquadramento. O iPhone alterna automaticamente entre as câmeras conforme você se aproxima, mantendo o enquadramento em 1x.

A empresa promove workshops sobre fotografia – inclusive macro – nas unidades da Apple Store espalhadas pelo mundo. Por ora, no entanto, a empresa informou ao TechTudo que as lojas no Shopping Morumbi (São Paulo) e no Village Mall (Rio de Janeiro) ainda não oferecem a atividade. Existe a expectativa de que o projeto “Today at Apple” seja retomado neste ano.

Modelos do iPhone com câmera macro

Como aderiu à tecnologia recentemente, a Apple disponibiliza a câmera macro apenas nos modelos iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Os celulares são os mais potentes da marca e contam com um sistema avançado de fotografia, com três câmeras de 12 MP.

Com informações da Apple e BGR