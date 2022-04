Bet365 caiu? Site de apostas apresenta erro e não abre

O site Bet365 caiu e está fora do ar nesta terça-feira (26). Usuários que tentam acessar a plataforma de apostas se deparam com a mensagem "Bet365 is currently unavailable. We should be back shortly", que pode ser traduzida como "Bet365 está indisponível. Voltaremos em breve". Dados do Downdetector, site que monitora o status de serviços online, indicam que os problemas começaram por volta das 16h. A falha acontece em meio à partida entre Manchester City e Real Madrid pela semifinal da Champions League. Ao que tudo indica, o evento levou à sobrecarga do site.