Bet365 fora do ar hoje? Site de apostas enfrenta instabilidade

O site de apostas Bet365 está fora do ar neste sábado (9). Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que os problemas começaram por volta de 13h15. As queixas relacionadas à instabilidade já acumulam mais de 2.500 notificações. Ao que tudo indica, a queda ocorre devido ao grande volume de tráfego gerado após o início da Grand National, corrida de cavalos puro-sangue com obstáculos que ocorre desde o século XIX em Aintree, Inglaterra.

O Bet365, ainda não se manifestou sobre o problema em seus canais oficiais. No entanto, em resposta a usuários que se queixaram no Twitter, a empresa enviou a seguinte resposta: "Estamos cientes dos problemas e estamos trabalhando em uma correção o mais rápido possível. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado."

1 de 4 Site de apostas Bet365 está fora do ar neste sábado (9) — Foto: Reprodução/bet365 Site de apostas Bet365 está fora do ar neste sábado (9) — Foto: Reprodução/bet365

Ao tentarem entrar na plataforma de apostas, os usuários se deparam com a mensagem "Erro 1009: acesso negado". Logo abaixo, consta a informação de que o proprietário do site "www.bet365.com" proibiu o país ou região em que seu endereço IP está de acessar a página.

Outros, por sua vez, visualizam a mensagem "Agora você está na fila de espera. Obrigado por sua paciência". Nesse caso, o site informa que está enfrentando uma sobrecarga de tráfego e, por isso, usando uma fila virtual para limitar o número de acessos.

Dados do Google Trends, ferramenta que acompanha buscas em alta na Internet, indicam que houve aumento repentino nas consultas por termos como "Bet365 fora do ar hoje", "o que aconteceu com o Bet365" nas últimas horas. As pesquisas por "Bet365 banido" também cresceram, indicando que os usuários suspeitaram do banimento da plataforma de apostas do Brasil.

2 de 4 Bet365 está fora do ar, conforme mostra gráfico de notificações registradas pelo Downdetector — Foto: Reprodução/Downdetector Bet365 está fora do ar, conforme mostra gráfico de notificações registradas pelo Downdetector — Foto: Reprodução/Downdetector

A instabilidade no Bet365 repercutiu no Twitter. No microblog, usuários externaram preocupação em relação à possibilidade de perderem o dinheiro de suas apostas. "Se esses caras da Bet365 roeram a minha grana eu vou ficar muito chateado", comentou um internauta. Outros reagiram à instabilidade de forma bem-humorada. "Bet365 tá fora do ar… não sei se fico triste por deixar de ganhar dinheiro, ou feliz por não perder", publicou um usuário.

O que aconteceu com o Bet365?

O site de apostas começou a enfrentar instabilidades após o início da Grand National, corrida de cavalos puro-sangue com obstáculos que ocorre desde o século XIX em Aintree, Inglaterra. Trata-se de um evento que movimenta intensamente o mercado de apostas. A disputa afetou não apenas o Bet365, mas também outros sites de apostas na Inglaterra, como SkyBet, Ladbrokes e William Hill.

3 de 4 Erro 1009 é exibido ao tentar acessar site Bet365 — Foto: Reprodução/Bet365 Erro 1009 é exibido ao tentar acessar site Bet365 — Foto: Reprodução/Bet365

No Brasil, a instabilidade levou muitos usuários a acreditarem que a plataforma Bet365 foi banida do Brasil. Isso porque a mensagem de erro exibida ao tentar o site informa que o proprietário baniu o país ou região em que seu endereço IP está. O problema do Bet365, no entanto, é global, e não local. Ao que tudo indica, o servidor intermediário do site interpretou o código de erro equivocadamente, de maneira genérica, mas o site deve ser reestabelecido em breve.

Alguns usuários, inclusive, já conseguem ter acesso a uma lista de espera para entrar no site. Este foi o mecanismo que a plataforma de apostas encontrou para diminuir o número de usuários no site e aliviar a sobrecarga.

4 de 4 Bet365 criou fila de espera para aliviar sobrecarga dos servidores — Foto: Reprodução/Twitter Bet365 criou fila de espera para aliviar sobrecarga dos servidores — Foto: Reprodução/Twitter

Com informações de Independent

