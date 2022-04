Internet móvel do Brasil cai em ranking mundial; veja serviços mais rápidos

O Brasil perdeu quatro posições no ranking mundial de qualidade do serviço de internet móvel, que é calculado pela empresa Ookla, responsável pelo velocímetro Speedtest. O país ficou no 82º lugar, com velocidade mediana de 22,30 Mb/s no acesso móvel. O envio de arquivos (upload) teve velocidade mediana de somente 7,76 Mb/s.