Caixa libera saque do FGTS 2022: veja como consultar saldo no aplicativo

O saque extraordinário do FGTS 2022 foi liberado nesta quarta-feira (20) pela Caixa Econômica Federal . Assim, já a partir de hoje trabalhadores nascidos em janeiro poderão fazer a retirada da quantia, que tem valor máximo de até R$ 1 mil e é válido para todos que têm contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O calendário de liberação do dinheiro (veja na tabela ao final da matéria) segue o mês de nascimento de cada pessoa e vai até o mês de junho, mas a quantia liberada para saque pode ser consultada já hoje por todos os usuários. O procedimento é feito pelo aplicativo oficial do fundo, disponível para Android e iPhone (iOS).

Vale ressaltar que o valor limite de R$ 1 mil é contabilizado por pessoa, e não por conta de FGTS em seu nome. Isso significa que, caso o indivíduo possua mais de R$ 1 mil somando diferentes contas, terá direito a apenas R$ 1 mil para sacar. O mesmo vale para quem tiver um valor menor contabilizado nas contas do FGTS – neste caso, receberá apenas aquela quantia existente.

1 de 2 Veja como consultar saldo do saque extraordinário do FGTS 2022 — Foto: Clara Fabro/TechTudo Veja como consultar saldo do saque extraordinário do FGTS 2022 — Foto: Clara Fabro/TechTudo

O pagamento do saque extraordinário será feito de forma automática, em parcela única, na conta poupança social digital do aplicativo Caixa Tem. Se o beneficiário não tiver uma conta na plataforma, a Caixa Econômica Federal realizará a abertura automática de uma conta gratuita no nome do trabalhador, para que seja feito o depósito. Pelo app, o cidadão poderá movimentar o dinheiro como quiser.

No próximo dia 30 de abril, o saque será liberado para os cidadãos nascidos em fevereiro. Confira o calendário completo de pagamento do saque extraordinário do FGTS 2022 na tabela abaixo. Vale destacar que, independentemente da data de liberação, o dinheiro ficará disponível para saque para todos os cidadãos até o dia 15 de dezembro de 2022.

Calendário de pagamento do saque extraordinário do FGTS 2022 Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 4 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho

Como consultar o saldo do saque extraordinário do FGTS 2022?

O valor disponível para saque pode ser consultado no aplicativo FGTS, disponível para download na App Store e na Google Play Store. Depois de baixar o app, o usuário deve fazer login com suas credenciais da Caixa e tocar na opção “Saque Extraordinário”, localizada no box amarelo da página inicial. Então, a plataforma exibirá o valor que será depositado na conta do Caixa Tem e as contas do FGTS das quais o dinheiro será retirado.

2 de 2 Veja como consultar saldo do saque extraordinário do FGTS 2022 pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como consultar saldo do saque extraordinário do FGTS 2022 pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Caso o cidadão não queira receber o valor, é necessário solicitar o cancelamento do benefício pelo próprio aplicativo FGTS ou comparecendo presencialmente a uma agência da Caixa até o dia 10 de novembro de 2022. Assim, o dinheiro não será debitado das contas do fundo. Caso o cidadão não faça o cancelamento, mas também não realize o saque até o dia 15 de dezembro, o valor retornará automaticamente para suas contas de FGTS, devidamente corrigidos.