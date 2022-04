Pix da Caixa fora do ar: clientes vão à web para reclamar de pane

O Pix da Caixa Econômica Federal passa por um problema que impede as transações neste sábado (30), segundo relatos de clientes na web. As pessoas dizem que tentaram fazer o envio de dinheiro por meio do Pix, mas não conseguem concluir o procedimento. O aplicativo da Caixa apresenta o erro “Opa... problema inesperado”, ainda de acordo com os correntistas.