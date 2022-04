Call of Duty: Modern Warfare 2 é anunciado pela Activision para 2022

A Activision anunciou, na última quinta-feira (28), Call of Duty: Modern Warfare 2. O jogo será o lançamento da franquia em 2022. Desenvolvido pela Infinity Ward, o game será uma sequência direta do título de 2019, Modern Warfare, que é um remake do jogo de 2007. Anteriormente, a Activision já havia oficializado para o público que Modern Warfare 2 estava em desenvolvimento. Contudo, apenas agora a empresa confirmou que o título chega ainda este ano. No entanto, ainda não foram divulgados detalhes como história e gameplay do novo game de Call of Duty.