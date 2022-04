Carro autônomo vai embora sozinho ao ser abordado por policiais; vídeo

Um vídeo que circula pela internet mostra o carro autônomo da Cruise, divisão da General Motors (GM), "fugindo" de uma abordagem policial de rotina. Isso aconteceu na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, que já é conhecida por testar serviços de carros sem motorista. De acordo com as informações do New York Post, não há como precisar quando a cena foi gravada, mas as imagens foram postadas nas redes sociais no dia 1º de abril.