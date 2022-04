Cartola FC 2022: veja mudanças no game, modo Express e dicas para jogar

A temporada 2022 do Cartola FC traz muitas atualizações para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado (9). Entre as principais mudanças em relação à edição passada, estão a alteração no sistema de scouts, que são as ações dos jogadores em campo, e uma nova plataforma voltada para disputas de tiro curto, o Cartola Express .

O jogo está disponível gratuitamente para celular Android e iPhone (iOS) e navegadores de Internet. A cada rodada, os participantes devem montar os seus times virtuais com atletas da Série A para acumular pontos com base nas partidas de verdade. A seguir, veja as novidades e dicas para jogar bem no maior fantasy game do futebol nacional.

Cartola FC estreia nova temporada do jogo eletrônico lançado em 2004

Novos valores dos scouts

O valor de alguns scouts mudou, principalmente, para tornar as pontuações negativas menos punitivas. Alguns tiveram alteração em seus valores, com o intuito de tornar o jogo menos punitivo, principalmente nas pontuações negativas. Por exemplo, a partir de agora, o pênalti perdido, que vale -4 pontos, terá a respectiva finalização válida, diminuindo o prejuízo. Confira, abaixo, a tabela com todas as pontuações atualizadas.

Pontuações de desarme, gol contra, cartões, entre outras sofreram alterações

Novidade no banco de reservas

O banco de reservas estreou em 2021 para ajudar os cartoleiros a repor um jogador que não entrou em campo. Para esta temporada, a funcionalidade sofreu uma importante mudança: o seu reserva só será acionado se pontuar, pelo menos, 0,1 ponto. Se o suplente fizer uma pontuação igual ou menor que zero, o titular da posição que não jogou será mantido no time, com a pontuação zerada.

Reservas devem custar valor igual ou menor ao titular mais barato da posição

Doação de Cartoletas

A principal surpresa para os participantes do fantasy é a opção de Doação de Cartoletas, que permite resetar o patrimônio dos usuários que estiverem no vermelho. Todos os usuários que atingirem um valor menor que C$ 100 poderão recuperar o seu patrimônio inicial uma única vez por temporada. Logo, tome cuidado e siga as dicas ao fim desta matéria para não chegar a esse ponto.

Doação de Cartoletas é ferramenta lançada para ajudar cartoleiros em apuros

Mínimo para valorizar

Em 2022, quem for assinante PRO terá acesso exclusivo ao mínimo para valorizar. Esse recurso traz uma estimativa da pontuação mínima que o atleta deve alcançar, a cada rodada, para começar a valorizar. A informação pode ser acessada tanto na hora de escalar quanto no painel de dados do Gato Mestre (https://gatomestre.globoesporte.globo.com). O mínimo para valorizar será útil especialmente nas três primeiras rodadas do fantasy, quando aumentar o patrimônio é a prioridade.

Mínimo de pontos é novidade para cartoleiros PRO

Cartola Express

Cartola Express (https://jogue.cartolaexpress.globo.com/) é uma nova plataforma para quem gosta de emoção e sabe tudo sobre o futebol brasileiro. Diferente da versão tradicional, o objetivo é marcar mais pontos em uma única rodada, como em um campeonato à parte. O competidor paga uma taxa de inscrição para participar e concorrer a prêmios em dinheiro. Por enquanto, o game pode ser jogado na versão web.

Competidores recebem bônus em primeiro deposito no Cartola Express

As premiações variam entre R$ 1 mil e 100 mil na rodada #1 do Brasileirão 2022. No lobby, é possível acessar disputas de dois modelos: um que aceita escalações únicas e outro que permite formar vários times. No segundo caso, é necessário pagar por cada escalação. As disputas podem incluir jogadores da rodada completa ou só quem entrar em campo em um determinado dia.

No Cartola Express, não há valorização de patrimônio, e os participantes terão 140 Cartoletas do início ao fim do campeonato. Dessa forma, podem se concentrar apenas em obter o melhor resultado imediato. Outra mudança é que mercado fecha um minuto antes da primeira partida de cada rodada. Embora não haja banco de reservas nesta versão do jogo, a funcionalidade de Troca de Atletas permite a substituição de qualquer um dos 11 titulares até o início de seus confrontos, ou seja, desde que ainda não tenham atuado na rodada.

Em Cartola Express, o patrimônio será o mesmo ao longo do campeonato

Dicas para novatos

O Cartola FC atrai novos usuários a cada ano, o que torna o game mais competitivo e qualquer erro fatal durante a competição. Por isso, administrar com cuidado o patrimônio é fundamental. Vale lembrar que escalar os craques do campeonato, que produzem mais pontos, vai lhe custar muitas Cartoletas. Nos momentos iniciais da competição, a dica é apostar “nos bons e baratos”, pois os jogadores caros tendem a desvalorizar.

Entender como funciona a valorização de patrimônio no Cartola FC é crucial

É hora de ser dirigente e não torcedor. Quando o mercado abrir, deixe o clubismo de lado, substitua a paixão pelo profissionalismo e nunca hesite em escolher jogadores dos rivais se for preciso. Não há problema em garantir as figurinhas marcadas no seu time, aqueles atacantes ou meio-campistas em que todo mundo confia, mas escalar jogadores que não são os favoritos na rodada pode dar certo.

A última sugestão é simples, mas essencial: nunca se esqueça de escalar o seu time. O Brasileirão é um campeonato de altos e baixos, e a fase do seu jogador ou do adversário pode mudar entre uma rodada e outra. Então, fique sempre atento ao fechamento do mercado e às mudanças de última hora.