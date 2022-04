CBLOL 2022: paiN vence a KaBuM! e está na final da primeira etapa

A paiN Gaming venceu a KaBuM! Esports , neste domingo (3), e está na grande final da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. A série melhor de cinco partidas (MD5), válida pela final da chave superior, reuniu duas das grandes favoritas ao título desse split, mas o esperado equilíbrio não aconteceu. A paiN Gaming conseguiu controlar bem os jogos disputados na série e contou com excelentes atuações de Marcos "Cariok" Santos e Choi "Wizer" Ui-seok para conquistar uma vitória sem grandes sustos por 3–0.

Apesar da derrota, a KaBuM! não está eliminada da competição. Ela volta a jogar no próximo domingo (10) pela final da chave inferior contra o vencedor do confronto entre RED Canids Kalunga e FURIA Esports, que acontece no sábado (9). Já a paiN só volta a jogar no dia 23 de abril, data da grande final. A seguir, confira mais detalhes sobre o duelo entre paiN e KaBuM!, além de um resumo dos playoffs do CBLOL 2022.

1 de 5 paiN dominou o duelo contra a KaBuM! e está na final — Foto: Divulgação/CBLOL paiN dominou o duelo contra a KaBuM! e está na final — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 1

A paiN Gaming chegou para o primeiro jogo disposta a aceitar riscos para superar a KaBuM! Esports. A começar pelo draft, onde Choi "Wizer" Ui-seok ficou responsável de levar o Lucian para a rota superior, a primeira escolha do campeão nessa rota em toda a primeira etapa do CBLOL 2022. A decisão visava punir a escolha de Gnar por parte de Lee "Parang" Sang-won e acabou dando muito certo. Ao mesmo tempo, Marcos "Cariok" Santos (Xin Zhao) impôs um ritmo muito agressivo no early game e pressionou a todo momento Na "Wiz" Yoo-joon (Viego) e principalmente Bruno "Hauz" Ferreira (Ryze).

O coletivo da paiN também funcionou e rendeu à equipe alguns abates, o primeiro dragão e os dois arautos da partida. Ao mesmo tempo, o trabalho de visão da paiN foi capaz de levar a KaBuM! ao erro em diversos momentos e devolver com vitórias em teamfights, mais torres e também dois Barões Na'Shor. Apesar de a vantagem de ouro não ser tão grande, a paiN não perdeu o controle da partida e fechou o primeiro confronto da série sem grandes sustos, aos 33 minutos.

2 de 5 Pressão no early game feita por Cariok foi crucial para o domínio da paiN no primeiro jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL Pressão no early game feita por Cariok foi crucial para o domínio da paiN no primeiro jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 2

Na segunda partida, a KaBuM! viu um cenário complicado logo nos primeiros minutos de jogo. Marcos "Cariok" Santos (Volibear) focou a maior parte dos seus esforços na rota superior para ajudar Na "Wiz" Yoo-joon (Tryndamere). Essa atitude prejudicou muito o jogo inteiro de Lee "Parang" Sang-won (Kennen), que sofreu muitos abates com esses ganks e perdeu importantes recursos que fariam falta no longo prazo. Em contrapartida, a KaBuM! respondeu bem em outras partes do mapa, conseguiu alguns abates e ficou até mesmo com os dois arautos, o que garantiu um respiro com barricadas e duas torres para eles.

O jogo ficou equilibrado até os 27 minutos, quando a paiN achou um pickoff, chamou a atenção do restante do time da KaBuM! no Barão Na'Shor e conseguiu mais abates, além do objetivo em si. Embora a paiN tenha conseguido pressionar, a equipe sofreu um susto com o dano de David "Disave" Chaves (Xayah) na batalha por um dragão, mas ainda se manteve um pouco na vantagem. Apenas aos 39 minutos que a paiN, após assegurar o Barão, ficou com a alma do dragão e venceu a luta decisiva no jogo para chegar à segunda vitória.

3 de 5 Wizer soube utilizar bem dos recursos adquiridos no early game, fez um excelente trabalho no split push e nas lutas, e foi o MVP da segunda partida — Foto: Divulgação/CBLOL Wizer soube utilizar bem dos recursos adquiridos no early game, fez um excelente trabalho no split push e nas lutas, e foi o MVP da segunda partida — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 3

Voltando com o campeão Xin Zhao, Marcos "Cariok" Santos aplicou o mesmo ritmo agressivo que vinha realizando nas últimas partidas. A vítima inicial voltou a ser Bruno "Hauz" Ferreira (Syndra), mas ele recebeu a cobertura de Na "Wiz" Yoo-joon (Nocturne), que segurou bastante esse ímpeto do caçador da paiN. Apenas em uma batalha pelo arauto, aos 10 minutos de jogo, que os Tradicionais conseguiram uma boa vantagem com vitória na team fight e o objetivo como prêmio. A KaBuM! não se encontrou depois disso e passou a ver a paiN realizar o mesmo domínio de mapa visto nos jogos anteriores.

Aos 19 minutos, a paiN confirmou a superioridade após uma excelente iniciação na rota inferior, aproveitando-se da falta do Mega Gnar de Lee "Parang" Sang-won, e marcou o ace. Em um misto de indecisões e também um pouco de azar, a KaBuM! foi sucumbindo de pouco a pouco no jogo e viu a situação ficar crítica e praticamente irreversível com a paiN se aproximando dos 10 mil de vantagem no ouro. Com tanta força em mãos, bastou aos Tradicionais avançarem sem medo e fechar a vitória no último e mais unilateral jogo da série.

4 de 5 KaBuM! foi dominada a paiN e precisará passar pela final da chave inferior para chegar na decisão da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL KaBuM! foi dominada a paiN e precisará passar pela final da chave inferior para chegar na decisão da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

RED Canids Kalunga vence a Liberty

No sábado (2), foi realizada a segunda rodada da chave inferior dos playoffs do CBLOL 2022. O confronto foi entre RED Canids Kalunga, que havia sido derrotada na chave superior pela própria KaBuM! Esports, e a Liberty, que iniciou sua campanha nos playoffs pela chave inferior e já contava com uma vitória sobre a Netshoes Miners na primeira rodada, resultado que eliminou a rival. O duelo estava longe de ter um favorito absoluto e só foi definido no último jogo da série melhor de cinco partidas (MD5).

Além do equilíbrio, a disputa se destacou pela diferença no perfil das equipes. De um lado, uma RED que fazia seus gritos ecoarem pelo palco buscando desconcentrar seus adversários a cada segundo. Do outro, uma Liberty mais silenciosa e focada em seu plano de jogo. No final, os barulhentos tiveram fôlego para levar o quinto jogo da série e ficar com a vitória por 3–2. Enquanto a Liberty deu adeusà competição, a RED avançou para encarar a FURIA Esports em mais uma série de eliminação.

5 de 5 Após longa série de cinco jogos, RED bateu a Liberty e avançou para encarar a FURIA — Foto: Divulgação/CBLOL Após longa série de cinco jogos, RED bateu a Liberty e avançou para encarar a FURIA — Foto: Divulgação/CBLOL