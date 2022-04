CBLOL 2022: RED Canids vence a KaBuM! e garante a vaga na final

A RED Canids Kalunga venceu a KaBuM! Esports na final da chave inferior e está classificada para a final da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. A série melhor de cinco partidas (MD5), ocorrida neste domingo (10), mostrou uma RED bem diferente daquela que foi derrotada pela própria KaBuM! na primeira rodada dos playoffs. Após perder o primeiro jogo, a Matilha se reinventou, passou a fazer um excelente controle de mapa e soube executar melhor as lutas entre equipes para virar o confronto e chegar à vitória por 3–1.

Vale destacar que a RED vinha de vitória contra a FURIA Esports, no sábado (9), pela terceira rodada da chave inferior, o que a garantiu no confronto de hoje. Com o resultado, a equipe de Alexandre "TitaN" Lima disputará o título do CBLOL 2022 contra a paiN Gaming, que já estava na final após vencer a própria KaBuM! na final da chave superior. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a série entre RED e KaBuM! e a final da competição.

Jogo 1

A RED Canids Kalunga, aquecida após a série contra a FURIA Esports no sábado (9), impôs o ritmo nos primeiros minutos da partida. Guilherme "Guigo" Ruiz (Ornn) e Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Volibear) dominaram a parte superior de Summoner's Rift, ficaram com todos os arautos e atormentaram a vida de Lee "Parang" Sang-won (Gangplank). A RED também soube se aproveitar da proposta mais late game da KaBuM! e dominou as primeiras lutas em equipe. Porém, os Ninjas conseguiram responder bem com o controle de dragões e realização de um excelente split push, o que os colocou na vantagem em torres e com o ouro próximo da Matilha.

Aos 23 minutos de jogo, a RED conseguiu um pickoff em Bruno "Hauz" Ferreira (Ahri) e aproveitou para ficar com o Barão Na'Shor, mas a KaBuM! respondeu rapidamente e, com um triple kill de Parang (Gangplank) fez um ace para tirar todos os buffs de seus adversários. O jogo seguiu equilibrado até os 29 minutos, quando uma luta bastante longa ocorreu e rendeu a alma do dragão para os Ninjas. Para piorar, aos 33 minutos, a RED tentou o Barão novamente, teve ele roubado por Na "Wiz" Yoo-joon (Jarvan IV) e viu seu jogo desmoronar de vez até a derrota ser decretada.

Jogo 2

Diferentemente do primeiro confronto, a KaBuM! começou com maior vantagem para cima da RED. Os duelos na rota superior seguiram com dive para cima de Guilherme "Guigo" Ruiz (Camille) e boa rotação de Bruno "Hauz" Ferreira (Akali) para fazer um double kill. A RED iniciou sua recuperação rapidamente após os 10 minutos de jogo. Com um bom posicionamento e tomadas de decisão, a Matilha encontrou alguns abates pelo mapa e fez o controle dos dragões. Aos 17 minutos, quando pegou o terceiro dragão, a RED se aproveitou de uma KaBuM! desorganizada e voltou a contabilizar mais abates e se distanciar no ouro.

O único erro grande da RED veio com 21 minutos de jogo, quando tentaram uma estranha luta pelo vermelho adversário e perderam dois jogadores no processo. Depois disso, a Matilha voltou a chegar muito antes da KaBuM! no dragão, ficou com a alma, fez um ace na luta com um excelente trabalho de linha de frente de Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Jarvan IV) e ainda ficou com o Barão. Por fim, bastou a RED pressionar a KaBuM! na base adversária e coroar a vitória com um Pentakill de Alexandre "TitaN" Lima (Jinx).

Jogo 3

A KaBuM! Esports seguiu com a mesma estratégia de focar o jogador Guilherme "Guigo" Ruiz (Ornn) e até conseguiu pegar o first blood. No entanto, já aos 9 minutos de jogo, a RED Canids venceu uma boa luta pelo Arauto e, ao mesmo tempo, teve Alexandre "TitaN" Lima (Aphelios) eliminando sozinho David "Disave" Chaves (Jinx) em um dive na rota inferior. A KaBuM! respondeu com 16 minutos de partida graças a uma excelente ultimate de Lee "Parang" Sang-won (Rumble), assegurando quatro abates. Embora a RED tenha seguido com um controle de mapa bem superior, a KaBuM! voltou a surpreender com um Barão escondido com 22 minutos de jogo.

A partir desse Barão, o domínio da RED diminuiu drasticamente. Disave (Jinx) e Parang (Rumble), que vinham cometendo alguns erros no confronto, se recuperaram e começaram a fazer a diferença para sua equipe. Com 31 minutos, a KaBuM! arriscou a sorte no feitiço Golpear, mas perdeu o Barão para para Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Jarvan IV) e viu o jogo desandar de vez com a perda de mais estruturas. A RED voltou a fazer o Barão aos 37 minutos e, logo em seguida, encaixou uma luta perfeita na rota do meio com um triple kill de TitaN (Aphelios) para fechar a partida.

Jogo 4

O quarto jogo começou ainda mais movimentado do que os anteriores. Foram muitos abates para as duas equipes, mas com destaque para o double kill de Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Nocturne), que acelerou bastante a build de seu campeão. Os abates da RED também ficaram focados em seus carregadores Daniel "Grevthar" Xavier (LeBlanc) e Alexandre "TitaN" Lima (Jinx), o que a colocou em uma situação ainda mais favorável. Esse recurso indo para os jogadores corretos fez com que a Matilha fosse capaz de vencer as primeiras lutas de equipe e adquirir uma boa vantagem de ouro.

A KaBuM! tentou fazer rotações em equipe e surpreendeu sua adversária em alguns momentos com pickoffs e torres derrubadas. Essas boas rotações deram uma sobrevida para os Ninjas, que tentaram evitar ao máximo as lutas entre equipes. No entanto, em algum momento do jogo eles precisariam lutar, e a batalha aconteceu aos 32 minuto. A RED ficou com a alma do dragão, forçou a luta pelo Barão e, com triple kill de TitaN (Jinx), limpou a KaBuM! e ficou com o objetivo. Com o bônus, a Matilha não teve dificuldades para derrubar as estruturas adversárias, partir para a vitória e cravar a vaga na final.

Final da primeira etapa do CBLOL 2022

