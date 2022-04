CBLOL 2022: RED Canids vence a paiN de virada e conquista o tricampeonato

A RED Canids Kalunga bateu a paiN Gaming , neste sábado (23), e ficou com o título da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2022. A série melhor de cinco partidas (MD5) foi definida principalmente pela selva de Summoner's Rift. O destaque, por sua vez, vai para Marcos "Cariok" Santos e Gabriel Vinicius "Aegis" Saes, ambos mostrando excelentes atuações e assumindo o papel de liderar suas equipes em cada confronto. Nesse duelo, Aegis conseguiu se sair melhor, e a RED conquistou a vitória por 3–2 de virada na série e chegou ao tricampeonato no CBLOL.

O resultado faz com que a RED seja a representante brasileira no Mid-Season Invitational (MSI) 2022, primeira competição internacional do ano. Além disso, os tradicionais da paiN levaram para casa a premiação de R$ 100 mil. Confira, a seguir, os destaques da MD5 entre paiN e RED.

1 de 7 RED Canids Kalunga venceu a final e se sagrou tricampeã nacional de League of Legends — Foto: Divulgação/CBLOL RED Canids Kalunga venceu a final e se sagrou tricampeã nacional de League of Legends — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 1

Para o primeiro jogo, paiN e RED chegaram com uma proposta bem clara de realizar ganks logo cedo com seus caçadores para levar a vantagem nas rotas mais rapidamente. Nesse duelo de caçadores nos primeiros minutos, quem levou a melhor foi Marcos "Cariok" Santos (Lee Sin), que logo surpreendeu a rota inferior adversária para abater Alexandre "TitaN" Lima (Jinx). Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Jarvan IV) tentou responder na rota superior, sem sucesso, enquanto Cariok (Lee Sin) garantia o primeiro dragão e seguia a atormentar a rota inferior da RED. Aegis (Jarvan IV) teve seu momento de brilho com um roubo de Arauto, mas o jogo seguiu complicado para a Matilha.

Além de dominar o dragão, a paiN mostrou superioridade na primeira luta do jogo: aos 15 minutos, quando saiu na vantagem, ficou com o segundo Arauto e ainda levou a torre do meio. Logo em seguida, uma confusão na selva da RED com triple kill para Mattheus "dyNquedo" Rossini (Corki) e outro para Daniel "Grevthar" Xavier (Viktor), mas a paiN capitalizou melhor com duas torres. A RED ainda tentou uma movimentação pela rota superior, chegando à T3, mas a paiN respondeu bem e não deixou a adversária sonhar. Com domínio absoluto, alma do dragão e Barão, os Tradicionais empurraram a RED para a base e levaram o primeiro jogo.

2 de 7 Cariok deu aula de Lee Sin e liderou a paiN para a vitória no primeiro jogo — Foto: Divulgação/CBLOL Cariok deu aula de Lee Sin e liderou a paiN para a vitória no primeiro jogo — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 2

Se o primeiro jogo foi dominado pela paiN, a RED apareceu para mostrar todo o seu potencial no segundo confronto. O começo da partida teve a rota inferior da RED sendo derrotada no duelo 2v2 contra Matheus "Trigo" Trigo (Aphelios) e Yan "Damage" Neves (Tahm Kench), mas, segundos depois, a paiN tentou uma jogada na parte de cima da selva adversária, perdeu seus três jogadores e levou apenas um. A paiN ainda foi capaz de responder toda a movimentação da RED nos primeiros minutos, trocando objetivos e punindo posicionamentos ruins, mas não demorou para o draft superior fazer a diferença.

O jogo começou a desandar para a paiN quando ela foi pega desprevenida na região do Arauto e perdeu a primeira grande luta. Depois, a RED foi se aproveitando dos erros da paiN e tomou as melhores decisões para conquistar uma enorme vantagem. O momento decisivo do jogo chegou aos 27 minutos, quando Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Hecarim) puniu a tentativa da paiN de impedir a alma da RED e liderou sua equipe para ficar com o objetivo, eliminar quatro adversários e ainda ficar com o Barão. Por fim, bastou marchar para a base da paiN, fazer o ace e empatar a série.

3 de 7 Aegis dominou a selva com seu Hecarim e foi o nome do segundo jogo para a RED — Foto: Divulgação/CBLOL Aegis dominou a selva com seu Hecarim e foi o nome do segundo jogo para a RED — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 3

Enquanto os dois primeiros jogos foram bem unilaterais, o terceiro duelo foi um pouco mais equilibrado. Gabriel Vinicius "Aegis" Saes (Viego) deu muita velocidade para sua equipe nos primeiros minutos e pegou o first blood em Choi "Wizer" Ui-seok (Jayce) e ainda puniu o gank de Marcos "Cariok" Santos (Hecarin) na rota inferior. Logo em seguida, a paiN respondeu invadindo a selva da RED aos seis minutos de jogo. Com uma excelente jogada de Mattheus "dyNquedo" Rossini (Vex), os tradicionais abateram quatro adversários e passaram a ter um pouco mais de controle dos objetivos como um todo.

A RED ainda respondeu com um roubo de dragão por parte de Alexandre "TitaN" Lima (Jinx) e mais demonstrações de sua consistência em realizar boas lutas entre equipes. No entanto, aos 24 minutos, a paiN fez uma chamada excelente para ficar com o Barão sem contestação e consegui frear o ritmo da RED. A decisão do jogo veio aos 28 minutos, quando a paiN fez o dragão e puniu a tentativa de resposta da RED em levar a torre na rota do meio. Minutos depois, paiN foi ao Barão, forçou a movimentação da RED e venceu mais uma luta para ficar de vez na vantagem. A RED não teve mais forças para resistir, foi derrotada e viu a paiN chegar ao match point.

4 de 7 dyNquedo chamou a responsabilidade com sua Vex e teve um grande papel na segunda vitória da paiN — Foto: Divulgação/CBLOL dyNquedo chamou a responsabilidade com sua Vex e teve um grande papel na segunda vitória da paiN — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 4

No primeiro minuto de jogo, a paiN tentou fazer uma jogada arriscada na selva da RED, mas foi prontamente respondida e perdeu Marcos "Cariok" Santos (Xin Zhao) no processo. O jogo ficou um pouco mais lento depois desse começo e coube novamente aos caçadores aumentarem o ritmo do duelo. Cariok (Xin Zhao) encontrou um abate na rota inferior, enquanto Vinicius "Aegis" Saes (Hecarim) focou suas atenções no topo do mapa. Depois de muito estudo por parte das equipes, a RED passou a controlar o confronto e dominar os objetivos graças novamente à excelente execução nas lutas entre equipes.

A paiN não conseguiu quebrar a linha de frente de Guilherme "Guigo" Ruiz (Ornn) e nem lidar com os carregadores Alexandre "TitaN" Lima (Aphelios) e Daniel "Grevthar" Xavier (Ahri). Ao mesmo tempo, Aegis (Hecarim) fez seu trabalho de garantir os objetivos e levar para sua equipe a alma do dragão rapidamente. O jogo foi muito dominante por parte da RED, que chegou à vitória e forçou o quinto e último jogo da série.

5 de 7 Guigo fez um excepcional trabalho de linha de frente com o Ornn e garantiu tranquilidade para sua equipe no quarto jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL Guigo fez um excepcional trabalho de linha de frente com o Ornn e garantiu tranquilidade para sua equipe no quarto jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL

Jogo 5

No último jogo da série, as equipes não correram tantos riscos e optaram por um confronto mais lento e estudado desde o começo. A primeira grande movimentação ocorreu para o Arauto, aos 9 minutos. Mattheus "dyNquedo" Rossini (LeBlanc) ficou com o first blood, mas Guilherme "Guigo" Ruiz (Sion) fez o trabalho de garantir o objetivo para sua equipe e mais dois abates. A RED também conseguiu controlar os dois primeiros dragões, semelhante ao que fez no jogo anterior, mas a paiN, por conta do farm, manteve a vantagem de ouro e de recursos para seus jogadores.

Aos 16 minutos, a RED encontrou o bom momento após responder bem a uma tentativa de pickoff da paiN e ficar com o ponto da alma do dragão logo em seguida. A Matilha passou a se impor no jogo, chamar a luta, buscar abates e derrubar estruturas da paiN. Não demorou para a RED ficar à frente no ouro e passar a controlar de vez o duelo. Os tradicionais tentaram responder, mas a vantagem da Matilha já era gigantesca. Com a alma do dragão do oceano e o Barão em mãos, a RED Canids ficou com a vitória e levantou a taça do CBLOL pela terceira vez em sua história.

6 de 7 Torcida da RED Canids sorriu por último na final da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL Torcida da RED Canids sorriu por último na final da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

Veja, na tabela abaixo, como ficou a classificação final do CBLOL 2022 (1° Split) e a premiação recebida por cada uma das equipes.

CBLOL 2022 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Premiação Vaga 1° RED Canids Kalunga R$ 100 mil Mid-Season Invitational 2022 2° paiN Gaming R$ 75 mil - 3° KaBuM! Esports R$ 50 mil - 4° FURIA Esports R$ 40 mil - 5° Liberty R$ 35 mil - 6° Netshoes Miners R$ 30 mil - 7° LOUD R$ 25 mil - 8° Rensga Esports R$ 20 mil - 9° Flamengo Esports R$ 15 mil - 10° INTZ R$ 10 mil -

Mid-Season Invitational 2022

O Mid-Season Invitational (MSI) 2022 é o torneio internacional que acontece na metade da temporada competitiva de League of Legends. A edição de 2022 começa no dia 10 de maio e tem sua grande final prevista para ser realizada no dia 29 do mesmo mês. A sede deste ano é Busan, Coreia do Sul, e a premiação total será de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão), que será dividida entre todas as 11 participantes. A atual campeã é a Royal Never Give Up, que venceu a DAMWON na final de 2021 e estará defendendo seu título no MSI 2022 após garantir o título da liga chinesa (LPL) também neste sábado (23).

7 de 7 Royal Never Give Up foi a campeã do MSI 2021 e vai defender seu título em 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games Royal Never Give Up foi a campeã do MSI 2021 e vai defender seu título em 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games