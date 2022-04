Celular: dicas para economizar bateria

Toda bateria de celular sofre perda gradual da capacidade, depois do primeiro ano de uso. Mas existem truques para manter o smartphone funcionando por mais tempo no dia a dia e hábitos que ajudam a preservar a saúde desse componente. Veja as dicas do Shoptime para você economizar bateria no celular e cuidar bem dela.

Modo de economia e pouca energia

Tanto em aparelhos com sistema Android como em iPhones, há formas de regular o uso da bateria em níveis diferentes. Em celulares Android, o modo otimizado mantém o desempenho equilibrado, enquanto o modo de economia vai limitando funções em segundo plano, velocidade de processamento e elementos visíveis como o brilho da tela.

Nos iPhones, é possível ligar o modo de pouca energia, que também reduz temporariamente as atividades em segundo plano, até a carga ultrapassar 80% novamente.

Entretanto, os fabricantes não recomendam manter o modo de economia ou pouca energia acionado o tempo todo. O melhor é seguir as demais dicas.

Papel de parede preto e menos brilho

Aparelhos de tela AMOLED se beneficiam muito de fundo de tela totalmente preto, o que deixa o realce dos pixels desativado e reduz o consumo da bateria. Isso é especialmente útil para celulares com mais de dois anos, em que a bateria já perdeu parte de sua capacidade.

Aproveite para reduzir o brilho da tela. Apesar de muitos aparelhos conseguirem ajustar o brilho do display de acordo com a luminosidade do ambiente e/ou manterem um nível que mais agrada ao usuário, o ideal é desabilitar o recurso e ajustar a intensidade manualmente.

Feche aplicativos

Aplicativos que rodam em segundo plano seguem consumindo dados da rede do celular ou do Wi-Fi, e também utilizando o processamento do chip, o que demanda mais energia.

Porém, os aparelhos mais modernos e os sistemas operacionais conseguem entender os hábitos de cada pessoa, para otimizar o padrão de uso e os gastos de bateria. Então, apenas feche os aplicativos quando precisar preservar bateria durante um dia longe do carregador.

Sem vibração

Deixe a vibração para quando você realmente não puder utilizar os sinais sonoros do celular. Como o motor vibratório precisa ser potente o suficiente para chamar nossa atenção, ele consome bastante energia. Desligue o recurso para poupar bateria, assim como o retorno vibratório durante a digitação.

Desative conexões

Considere ativar as conexões Bluetooth, rede de dados e GPS apenas quando necessário. Solução um pouco mais drástica é ativar o Modo Avião, para salvar aquele tiquinho de bateria que resta para uma última mensagem ou ligação de emergência.

E a seguir, confira dicas para tentar preservar o seu celular e ter uma bateria mais duradoura.

Evite aquecimento excessivo

Proteja seu smartphone das temperaturas extremas. O frio é ruim, mas o maior inimigo é o calor. Aparelho muito quente tem a bateria de íons de lítio comprometida, pois esse tipo acumula danos ao longo do tempo. Atenção ao deixar o celular exposto ao sol no carro, na praia ou piscina. E se algum jogo está deixando o aparelho tostando, tente ajustar as opções gráficas para um nível menos exigente.

Cuidados ao carregar

Tente não usar o celular enquanto ele estiver carregando. O processo, em especial com carregadores super rápidos ou sem fio, deixa o smartphone aquecido por inteiro. Evite ainda deixar o aparelho carregando em cima da cama, do sofá ou de almofadas. Prefira uma superfície mais fria. E mantenha o ambiente ventilado.

Use acessórios originais e recomendados

Dói no bolso quando o carregador original estraga. Porém, já diz o ditado que o barato pode sair caro. Evite acessórios genéricos e sem marca. Carregadores e cabos originais, compatíveis e recomendados para a marca e modelo vêm com padrão de voltagem e amperagem ideais para o aparelho, o que preserva a integridade e a capacidade da bateria no longo prazo.

Nem zero, nem 100

Os especialistas recomendam evitar um ciclo completo da bateria, de 100% até desligar.

Ao mesmo tempo, os smartphones e acessórios mais modernos são feitos para encerrar o trabalho quando a bateria atinge 100%. Diversos celulares utilizam inteligência artificial para detectar o padrão de uso e recarregar aos poucos, de acordo com a rotina do usuário.

Porém, na prática, todo processo de carregamento aquece o aparelho, o que é um dos maiores inimigos do seu celular.

E os extremos podem causar estresse no sistema de processamento de dados e alerta para o excesso de energia, danificando a bateria. Por via das dúvidas, acabe com o hábito de deixar o smartphone carregando a noite toda e procure sempre deixar a bateria entre 20% e 80%.

