Celular: qual foi o primeiro aparelho da história?

Ele não sai do nosso bolso, da bolsa, da mochila e das nossas mãos. Os celulares evoluíram muito para chegar até aqui e tornarem-se ferramentas indissociáveis da nossa comunicação, do entretenimento, do trabalho e estudo, das fotografias, vídeos e muito mais. O Shoptime faz um mergulho na história para lembrar como surgiram os smartphones. Acompanhe a seguir.

- Em 1888, o físico alemão Heinrich Hertz (que dá nome à unidade de medida de frequência) transmitiu pela primeira vez códigos sonoros pelo ar, o que possibilitou o desenvolvimento dos rádio-transmissores e a primeira ligação telefônica intercontinental em 1914.

- Em 1940, foi criado um sistema de comunicação sem interceptações, em razão da mudança de canais de frequência. Sete anos depois, a empresa norte-americana Bell utilizou a tecnologia para desenvolver um sistema telefônico interligado por várias antenas, batizadas de "células".

- Em 1956, a Ericsson resolveu unir as tecnologias e criar um celular, chamado de Ericsson MTA (Mobilie Telephony A). O aparelho era móvel e ficava dentro de um carro, porque pesava quase 40 quilos.

- Em 3 de abril de 1973, a Motorola lançou o Motorola Dynatac 8000X, um verdadeiro celular portátil (para a época), com 25 cm de comprimento e 7 cm de largura, pesando 1 kg e com bateria que durava 20 minutos.

- A primeira chamada telefônica no celular móvel foi feita de uma rua em Nova York pelo engenheiro da Motorola Martin Cooper para um engenheiro que trabalhava na AT&T. Cooper passou a ser considerado o pai do celular.

- Seis anos depois, já havia celulares funcionando no Japão e na Suécia, mas nos Estados Unidos mesmo, apesar do lançamento, eles só começaram a operar em 1983.

- A primeira geração da telefonia celular, hoje chamada de 1G, é a fase analógica, que criou esse mercado nos anos 1980.

- Em 1984, a Motorola apresenta o DynaTAC, aparelho com um teclado numérico de base, display de uma linha e bateria com uma hora de duração em tempo de conversação. Era caro e o serviço de voz custava US$ 50,00 por mês, não incluindo US$ 0,40 por minuto durante horário de pico.

- Na segunda geração, ou 2G, que foi desenvolvida entre o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, surgiram os sistemas CDMA e TDMA, além dos chips GSM.

- O primeiro celular lançado no Brasil foi o Motorola PT-550, em 1990, com aquela antena fininha e uma novidade revolucionária: o componente de captura de voz era dobrado sobre o teclado. Sim, ele tinha flip.

- Em 1993, a IBM e a BellSouth se unem para lançar o Simon, o primeiro aparelho que também incluía funções como calculadora, pager e lista de contatos, além de um touchscreen para usar com os dedos ou uma canetinha.

- O primeiro telefone flip foi o StarTAC da Motorola, lançado em 1996. Ele tinha suporte para mensagens de texto SMS e agenda de contatos e foi o primeiro aparelho a suportar bateria de lítio.

- Em 1998, surge o primeiro telefone em barra, o Nokia 6160. Ele tinha um display monocromático, antena externa e bateria com tempo de conversação de 3,3 horas. Em razão do preço mais acessível e facilidade de uso, o Nokia 6160 acabou se tornando o dispositivo mais vendido da Nokia da década de 1990.

- Já o primeiro BlackBerry apareceu no final dos anos 1990 como um pager bidirecional, com teclado QWERTY completo para transmitir SMS, e-mails e acessar sites.

- A terceira geração de telefonia móvel, ou 3G, ganhou o mundo no final dos anos 1990 e se expandiu pelo Brasil a partir de 2004. A conexão facilitou o acesso à Internet e outras funções mais avançadas nos aparelhos, além das ligações e das trocas de mensagens de texto.

- As redes 3G, GPRS e EDGE abriram o caminho para o smartphone, dispositivo que prometia revolucionar o trabalho, a comunicação e a Internet. A rede permitia maior número de usuários, geolocalização e maior velocidade para dados. Os analistas não estavam errados.

- Em 2002, o Sanyo SCP-5300 junta num só aparelho telefone e câmera, com resolução de 640x480. Os usuários podiam tirar fotos na rua e depois enviar ao seu computador pessoal usando um programa da marca.

- Em 2007, quando a Apple finalmente entra no setor de telefonia celular, o impacto é gigantesco. O iPhone era um celular, uma câmera, um iPod e muito mais, substituindo o teclado por uma tela multi-touch. Ainda que já existissem outros aparelhos com tela touch colorida, o iPhone era simples e completo, com um sistema operacional cheio de recursos e fácil de usar. Tanto que, por alguns anos, iPhone era sinônimo de smartphone, ao ponto da Apple usar o slogan "Se não é um iPhone, não é um iPhone".

- Já os smartphones com sistema Android surgiram em 2008, sendo o primeiro deles o HTC G1. O projeto do sistema operacional livre da Google teve origem com uma empresa chamada Android Inc., comprada pela gigante da tecnologia anos antes, e até mesmo antes do lançamento do iPhone. Ou seja, a Google já vislumbrava o crescimento desse mercado e investia para entrar o mais rápido possível nele.

- A rede 4G é anunciada em 2010, com velocidades de transmissão de dados que chegam a 100 Mbps, inicialmente, com mais segurança e menor latência. Isso abre espaço para os aplicativos que necessitam de conexão constante, localização, para serviços de streaming de vídeo e jogos online com alta definição.

- Essa é a fase da popularização dos smartphones em que nos encontramos agora, com muitas empresas no segmento investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos dispositivos, ao mesmo tempo em que apresentam celulares baratos para mercados emergentes.

- Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2021 mostrou que o Brasil tinha 440 milhões de dispositivos digitais (computadores, notebooks e smartphones) em uso, ou seja, praticamente 2 para cada habitante. Falando apenas de celulares, no ano passado, estimava-se cerca de 240 milhões de unidades em uso.

- No mundo todo, estima-se que há 5 bilhões de celulares em uso atualmente.

- O passo seguinte é a implementação do 5G, que está começando no Brasil. A promessa é de velocidades muito maiores (de 1 Gbps a 10 Gbps) e latência quase zero, para permitir desde o comando de máquinas a transmissão de vídeo instantâneas e sem interrupções.

- Em sistemas maiores e consolidados, o 5G tem banda tão ampla que pode ser dividida em diversos serviços, por exemplo, o comando de trânsito e de ambulâncias, a comunicação entre departamentos e os sistemas de pagamento de uma cidade. Em regiões onde não há Internet fibra, o 5G poderá suprir residências e escritórios. Há pesquisas avançadas para maquinário e carros autônomos e para o estabelecimento real de cidades inteligentes.

- Com isso, devem ficar cada vez mais populares os dispositivos smart, levando à automação das residências e ambientes de trabalho. O 5G permite a conexão de diversos equipamentos ao mesmo tempo, incluindo lâmpadas, câmeras, alarmes, eletrodomésticos, eletrônicos e ar-condicionado, sem perda de qualidade ou comunicação. E o telefone celular, ou smartphone, continuará como controle central de tudo isso, ao menos por enquanto. O futuro chegou.

