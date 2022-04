Chernobylite e Star Wars são destaques nos lançamentos da semana

Chernobylite : Enhanced Edition e Star Wars: The Force Unleashed são destaques nos lançamentos dessa semana. Mas versão melhorada do jogo de tiro em Chernobil e a remasterização de um clássico game da franquia Star Wars não são os únicos títulos que chegam no período. O novo capítulo da saga de terror Yomawari 3, a versão final do game de física Teardown e o jogo de administração de times de beisebol Out of the Park Baseball 23 também marcam presença nos consoles e PCs. Confira, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas de lançamento, preço e plataformas em que estão disponíveis, a seguir.

Chernobylite: Enhanced Edition - 21 de abril - PS5, XBSX, PC

O game de tiro em primeira pessoa Chernobylite recebe, essa semana, uma versão melhorada para PCs e chega à nova geração de consoles. O jogo com elementos de terror e sobrevivência se passa na Zona de Exclusão de Chernobil e conta a história de um ex-físico ucraniano chamado Igor Khymynyuk que procura por pistas sobre o desaparecimento de sua noiva Tatyana. A jogabilidade traz combates, coleta de recursos e stealth por meio de uma narrativa não-linear onde as escolhas do usuário podem alterar o final da história.

A nova versão para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC traz novidades, principalmente relacionadas às melhorias gráficas. O game ganha suporte à tecnologia Ray Tracing e oferece dois modos gráficos, um com resolução dinâmica 4K a uma taxa de quadros de 30 fps e outro em resolução 1080p a 60 fps. No PS5, jogadores também terão suporte aos gatilhos adaptativos do DualSense e suas funções hápticas. Vale ressaltar que ainda não há um preço específico para a versão, e o game original custa R$ 149 nas lojas online.

Star Wars: The Force Unleashed - 20 de abril - SW

O clássico game de Star Wars lançado para o Nintendo Wii em 2008 ganha uma remasterização no Nintendo Switch com visuais melhorados e controles atualizados. No game, os jogadores assumem o papel de Starkiller, um aprendiz secreto de Darth Vader, treinado entre os eventos dos filmes Star Wars: A Vingança dos Sith e Star Wars: Uma Nova Esperança. Os controles de movimento dos Joy-Cons podem ser usados para manusear seu sabre de luz e também para invocar os poderes da Força enquanto jogadores caçam mestres Jedi ao redor do universo.Star Wars: The Force Unleashed fica disponível no Nintendo Switch por R$ 101,95.

Yomawari 3 - 21 de abril - PS4, SW

O mais novo capítulo na série de terror Yomawari traz a história de uma jovem com amnésia. Após ter acordado em uma floresta sem lembranças, a protagonista sem nome precisa recuperar sua memória a fim de quebrar uma maldição antes do final da noite. Sua jornada se estende pela cidade escura repleta de espíritos malignos do folclore japonês, que podem ser afugentados com sua lanterna ou distraídos.

Quando não for possível escapar, a jovem pode se esconder ou fechar os olhos e tentar passar por eles sem ser percebida. O game chega para PS4 e Nintendo Switch e ainda não teve o preço divulgado.

Teardown - 21 de abril - PC

Disponível na loja digital Steam em Acesso Antecipado, o popular jogo de física Teardown recebe seu lançamento oficial essa semana. O game apresenta 40 fases 100% destrutíveis em que o jogador realiza grandes assaltos no papel de dono de uma empresa de demolição falida.

Entre marretas, explosivos e veículos, os jogadores têm uma série de ferramentas a sua disposição para causar destruição e completar seu objetivo. Há ainda um modo sandbox onde é possível destruir tudo apenas por diversão. O título está disponível no Steam por R$ 37,99.

Out of the Park Baseball 23 - 22 de abril - PC

Prato cheio para os fãs de beisebol, Out of the Park Baseball 23 permite administrar seu próprio time em um universo realista do esporte. O game conta com times e atletas das principais ligas do esporte, como MLB, MiLB e KBO, além de alguns jogadores internacionais e campeonatos menores. Os players podem negociar atletas com outros times, descobrir novos talentos, decidir as escalações e estratégia do seu time, dentre muitas outras possibilidades.

Uma novidade é que, pela primeira vez na série, há tutoriais para guiar novos jogadores que ainda não conhecem a franquia. O game chega para PC via Steam e ainda não teve seu preço divulgado.