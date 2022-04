Como calcular a potência ideal em BTUs do ar-condicionado

Independentemente da sua escolha por um ar-condicionado de janela ou split, para que o equipamento funcione adequadamente, sem consumir mais energia do que deveria, é preciso calcular a potência ideal para o ambiente onde ele será instalado. Isso vai impactar na eficiência e no consumo de energia.

A potência do ar-condicionado é medida em BTUs, sigla para “British Thermal Unit”, que é a métrica para a quantidade de energia necessária para reduzir ou aumentar a temperatura de um espaço. Os valores em BTU indicam a potência dos aparelhos de refrigeração por metro quadrado a cada hora.

Pode parecer complicado, mas o cálculo que você deve fazer é bem simples.

Comece medindo o cômodo ou ambiente, multiplicando comprimento pela largura, para descobrir quantos metros quadrados tem o espaço.

Em seguida, multiplique o valor por 600, se o espaço não recebe muito sol, ou por 800, se você vive em uma região mais quente ou se a incidência solar é alta no ambiente, por exemplo, com sol direto a tarde toda.

Também é preciso levar em conta a quantidade de pessoas que utilizam ou passam tempo nesse ambiente. Então, some mais 600 para cada pessoa extra.

Mais fácil com um exemplo: um quarto de casal de 4 x 4 metros, ou seja, 16 metros quadrados. Esse quarto recebe sol apenas pela manhã e é ocupado por duas pessoas. A conta é:

(16 x 600) + 600 = 10.200 BTUs necessários para resfriar o ambiente.

Assim, para um quarto com essas características, um ar-condicionado de 10.000 BTUs vai funcionar bem.

Já para a área de estar do apartamento desse casal, que reúne sala de TV e de jantar, com aproximadamente 20 metros quadrados, com janela para o lado oeste, que pega sol a tarde toda, a conta deve ser:

(20 x 800) + 600 = 16.600 BTUs necessários para resfriar o ambiente.

Ou seja, o casal precisaria avaliar a compra de um ar-condicionado de 18.000 BTUs de potência para refrigerar a sala sem demandar esforço extra da máquina.

Consumo de energia

Cada fabricante trabalha com tipos diferentes de motores e tecnologias para tentar reduzir o impacto do ar-condicionado na conta de luz do consumidor. Mas esse impacto existe e você vai notá-lo depois de um mês usando o equipamento com regularidade.

Atualmente, os aparelhos com motor Inverter saem na frente quando falamos de economia de energia. Eles trabalham com a manutenção da temperatura dos ambientes, sem ligar e desligar o motor de tempos em tempos. O compressor atua em rotação variável e contínua, o que faz a condensadora (unidade externa) ser menos barulhenta.

As marcas divulgam que a economia com um ar-condicionado Inverter pode ultrapassar 40%, na comparação com um aparelho convencional novo, e chegar até a 70%, em relação ao consumo de equipamentos mais antigos.

De toda forma, sempre compare a eficiência energética entre os equipamentos antes de fazer sua compra. A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia e o selo PROCEL classificam o consumo de A a G, indicando a eficiência e o desempenho do aparelho.

Você ainda tem a opção de investir em um ar-condicionado smart, que agrega conectividade com os recursos mais modernos do segmento, inclusive, de eficiência e economia. Leia mais aqui.

Visite o Shoptime para conhecer os lançamentos em ar-condicionado e para pesquisar as ofertas.