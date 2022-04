Como escolher uma impressora

Ainda que o mundo seja cada vez mais digital, precisamos recorrer a uma impressora , vez ou outra, especialmente para o trabalho no home office. Essa necessidade é ainda maior para quem tem uma pequena empresa e lida com documentos, notas, assinaturas e arquivos em papel. O Shoptime reuniu algumas dicas para você escolher a melhor impressora para as suas necessidades.

O mercado já divide as impressoras entre modelos domésticos e aqueles destinados a escritórios e ambientes de trabalho. A principal diferença é a quantidade de impressões que o equipamento consegue fazer com uma carga, sejam cartuchos, toner ou tanque de tinta, e o custo final por página, além do preço da própria impressora.

Sobre a resolução, a maioria dos equipamentos atende perfeitamente quem precisa imprimir documentos e arquivos, até mesmo com imagens. O consumidor só precisa mesmo dar atenção especial a esse ponto se a impressora será utilizada para imagens em altíssima resolução ou fotografias.

1- Impressora ou multifuncional?

As multifuncionais agrupam as funções de impressora com copiadora e scanner no mesmo aparelho. Hoje, elas são os modelos mais comuns no segmento de equipamentos para uso doméstico e para pequenas empresas, e o preço não tem tanta diferença do valor de uma impressora convencional.

Por outro lado, algumas marcas apostam em impressoras padrão em razão do abastecimento de tinta, para oferecer um custo menor de impressão por página.

Por isso, é preciso analisar qual é o melhor custo-benefício para o seu uso ou para o seu negócio, visto que o ponto principal é a utilização do aparelho em todas as suas funções

2- Jato de tinta, ecotanque ou impressão a laser?

Os principais sistemas de abastecimento de tinta são as impressoras jato de tinta, aquelas que utilizam ecotanque e as que usam toner para impressão a laser.

Impressoras jato de tinta servem para documentos e fotos em geral e costumam ser as mais baratas do mercado. A impressão pode ser mais lenta, mas um bom equipamento vai entregar alta fidelidade nas cores e até mesmo em fotografias, se for utilizado papel fotográfico.

É recomendado o uso de cartuchos das próprias fabricantes, que oferecem também opções econômicas, do tipo extra-grande, que rendem mais impressões. Ao mesmo tempo, existem cartuchos e carregadores de outras marcas que funcionam perfeitamente nas impressoras e que têm preço mais baixo.

Impressoras com ecotanque existem em modelos para uso doméstico e para empresas que fazem poucas impressões por dia, ou também para escritórios que necessitam de uso mais intenso. Nesses equipamentos, ao invés de instalar um cartucho, o usuário completa um compartimento com as tintas preta e coloridas.

O preço das impressoras com tanque de tinta costuma ser mais alto, mas o custo-benefício vale a pena, principalmente, para demandas maiores.

Por fim, as impressoras a laser são mais indicadas para escritórios e empresas, em razão da qualidade e da agilidade, especialmente, para documentos P&B. Para entregar isso, elas são equipamentos maiores e mais caros, ou seja, não precisam fazer parte das buscas do usuário doméstico e do pequeno empresário - a não ser que o negócio esteja em crescimento e impressões em alta resolução com rapidez sejam uma necessidade para um futuro próximo.

3- Conectividade com cabo ou sem fio?

Antigamente, todas as impressoras e equipamentos similares precisavam estar conectados a um computador ou a uma rede física. Hoje em dia, existem diversas opções, tanto domésticas como para ambientes corporativos, que fazem impressão via Wi-Fi ou Bluetooth, sem fio.

Algumas marcas oferecem até mesmo aplicativo que digitaliza, edita e imprime fotos e documentos do celular diretamente para a impressora. Em outros modelos, basta estar conectado no mesmo Wi-Fi e encontrar as opções de imprimir no celular ou no notebook.

Para o home office e pequenas empresas, impressoras com conexão sem fio são uma opção muito prática. Ajudam a organizar o espaço, com a instalação do equipamento em um local com acesso de todos, mas não, necessariamente na sua mesa de trabalho, ao mesmo tempo em que é possível conectar um computador com cabo para as impressões da rotina.

4- Custo da impressão por página

Por fim, é essencial fazer a conta do preço da impressão por página. As marcas costumam trazer comparativos em seus sites para ajudar o consumidor a fazer a escolha mais adequada ou pensando no crescimento do seu negócio.

Os cartuchos e toners também costumam trazer uma estimativa do número de impressões. É só dividir o preço dos acessórios pelo número indicado para fazer esse comparativo, tendo em mente a sua necessidade de impressões mensais.

Para pesquisar impressoras, acessórios e tudo mais o que você precisa, visite o Shoptime.