Como funciona o Rei do Pitaco? Fantasy game oferece prêmios em dinheiro

O Rei do Pitaco é um fantasy game disponível para PC e para celulares Android e iPhone ( iOS ). Como o Cartola FC , o jogo permite que os usuários escalem jogadores em seus times virtuais e somem pontos de acordo com a performance dos atletas na vida real. Os usuários com melhores colocações em cada liga podem receber prêmios, como carros, motos, consoles PlayStation 5 ( PS5 ), iPhone e quantias em dinheiro.

Diferente de outras plataformas, o Rei do Pitaco é um daily fantasy sports, também conhecido como disputas de tiro curto. Isso significa que, ao invés de premiar os jogadores apenas no final das temporadas, o jogo oferece as recompensas ao fim de cada rodada, assim como o Cartola Express lançado para o Campeonato Brasileiro de 2022. No entanto, para jogar algumas ligas é necessário pagar um valor em dinheiro. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o game e como ele funciona.

O que muda em relação ao Cartola?

As estatísticas das performances dos jogadores em Rei do Pitaco são fornecidas pela Footstats, a mesma empresa que abastece os dados do Cartola FC. Porém, o game tem algumas diferenças consideráveis em relação ao seu concorrente direto. A primeira delas é o fato de se tratar de uma disputa de tiro curto, onde não é preciso esperar o fim da temporada para ser premiado, apenas as rodadas dos campeonatos. O Cartola lançou o modo Express para a atual temporada, mas este não é o seu foco.

Na hora da escalação, também há uma mudança: é possível adicionar cinco jogadores no banco de reservas, o que pode garantir pontos extras. Elas podem ser feitas até o último minuto antes da rodada começar. O Rei do Pitaco ainda oferece mais ligas em sua plataforma. É possível escalar jogadores das Séries A e B do Brasileirão, Copa do Brasil, Premier League (Campeonato Inglês), La Liga (Campeonato Espanhol), Bundesliga (Campeonato Alemão), Série A (Campeonato Italiano), Eliminatórias da Copa do Mundo, Copa do Nordeste e Liga dos Campeões. Confira, a seguir, o passo a passo para começar a jogar.

Como jogar o Rei do Pitaco?

Passo 1. Antes de jogar o Rei do Pitaco, é preciso se cadastrar na plataforma. Se você optar por jogar no PC, basta acessar o site (https://www.reidopitaco.com.br/) e fazer o cadastro com seu e-mail e senha ou conta Google. Quem prefere jogar no smartphone ainda precisa fazer o download do game na App Store ou Google Play.

Passo 2. Assim que entrar na plataforma, você pode escolher uma liga para jogar. Algumas ligas exigem ingresso pago, com valores que podem chegar a mais de R$ 100. Se você deseja jogar em ligas pagas ou criar ligas personalizadas, é preciso depositar créditos.

Passo 3. Para depositar créditos, basta clicar em "Perfil" e, em seguida, "Depositar". Escolha seu método de pagamento favorito e selecione o valor desejado. Até o momento, é possível usar Pix, PicPay ou cartão de crédito.

Passo 4. Com créditos na conta, basta escalar seu time. Primeiro, selecione um campeonato e uma formação tática. Depois, clique no botão "+" nas posições do campo para convocar jogadores. É preciso definir os 11 jogadores titulares, o técnico e os cinco jogadores do banco de reservas. Por fim, clique em salvar escalação.

Passo 5. Como as premiações são feitas por rodadas, caso você seja um dos vencedores, o valor da recompensa é depositado automaticamente no seu saldo do app. Para sacar, clique em "Perfil", depois em "Sacar", digite o valor desejado e suas informações bancárias.

Rei do Pitaco é seguro?

Segundo informações do site oficial do Rei do Pitaco, o game já tem mais de 1,6 milhão de downloads, 1,2 milhão de usuários ativos e R$ 20 milhões distribuídos em prêmios. Atualmente, o jogo é um dos patrocinadores de diferentes campeonatos nacionais de futebol. Porém, em buscas relacionadas à "Rei do Pitaco" na Internet, é possível encontrar diversos relatos negativos dos usuários, com problemas que vão desde o cadastro no game até escalação dos times, saque e depósito.

Muitos jogadores também reclamaram sobre a falta dos bônus em créditos, que deveria entrar na conta logo no momento do cadastro. No site, é possível encontrar suporte com Perguntas Frequentes Respondidas. Já nas redes sociais, existem outros canais de comunicação, onde a empresa se mostra presente e responde usuários insatisfeitos.