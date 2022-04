Como ter iluminação inteligente em casa

A iluminação é um bom começo para fazer a automação da casa, juntamente com a escolha de um assistente virtual, que permitirá centralizar os controles e realizar comandos de voz. Isso é recomendável, mas não essencial, uma vez que os fabricantes possuem aplicativos próprios para controlar os dispositivos.

Já quem está construindo ou reformando pode consultar um especialista em iluminação e projeto luminotécnico para encontrar as melhores soluções sem atalhos ou adaptações.

Lâmpadas smart

O mercado nacional já conta com diversas opções de lâmpadas LED smart, que ficam conectadas ao Wi-Fi e permitem controle das luzes por aplicativo instalado no celular ou pelo assistente de voz.

Com as lâmpadas smart mais simples, é possível definir horários de acionamento e desligamento. A maioria dos modelos permite ajustar a intensidade da luz e o tom (entre branco frio e amarelo mais quente) e há aquelas que também possuem modo colorido, com centenas de opções de cores para compor a sua decoração.

A maior parte dos modelos é compatível com o soquete E27, presente em praticamente todas as casas brasileiras, e tem tamanho similar a uma lâmpada LED convencional ou às lâmpadas incandescentes. Ou seja, para fazer a smart lâmpada funcionar, é só trocar uma lâmpada antiga em um lustre, luminária ou pendente pela alternativa inteligente e conectada e, depois, configurar pelo aplicativo do fabricante.

Além das lâmpadas smart padrão E27, o consumidor encontra outras opções, incluindo G9 ou GU10, também chamadas de mini-lâmpadas e dicróicas, respectivamente.

Como são LED, que já é uma tecnologia mais econômica do que as outras, as lâmpadas smart podem reduzir ainda mais a sua conta de luz, mesmo que o interruptor tenha de permanecer "ligado" o tempo todo.

O sistema de dimerização permite explorar a luminosidade em cada momento, variando de uma luz branca mais intensa, para momentos de trabalho, para uma luz amena nas noites de descanso, utilizando uma parte menor da potência da lâmpada e gerando menos gasto.

Interruptores smart

Outra opção para a automação da iluminação residencial são os interruptores inteligentes. Ao contrário das lâmpadas, eles possuem uma instalação um pouco mais complexa, pois exigem um fio fase e outro neutro, e você vai precisar de um profissional.

A maior vantagem é que os interruptores smart se adequam a qualquer tipo de lâmpada, lustre ou sistema, além de poderem controlar mais de uma luz. Existem modelos que acionam de um a seis módulos. Outra vantagem é poder ligar as luzes de forma remota ou física em paralelo, ou seja, você pode desligar a luz pelo botão do interruptor e acendê-la por comando de voz ou pelo app.

Além dos dispositivos smart que substituem os seus interruptores convencionais, existem ainda módulos de conexão que são instalados nas caixinhas normais e utilizam o seu mecanismo físico.

Outras opções inteligentes

Para quem está fazendo reforma ou construindo, você encontra opções de plafons smart em LED para sobrepor ou embutir, para você fazer as instalações ou adaptar o forro e os acabamentos aos dispositivos.

Existem também diversos modelos de fitas de LED com conector inteligente, para serem embutidas na marcenaria, no forro ou em detalhes das paredes, por exemplo, para iluminar uma bancada de trabalho, o interior do guarda-roupa, a cabeceira da cama, um nicho ou servir de luz-guia em um corredor.

O consumidor encontra ainda algumas luminárias inteligentes, em que o próprio dispositivo tem conexão com aplicativo ou assistente de voz. Como o LED é altamente durável, você não vai precisar se preocupar em trocar a lâmpada desses produtos.

Por fim, existem tomadas inteligentes, nas quais você pode conectar uma luminária convencional de piso ou um abajur. Os smart plugs controlam o fluxo de energia de aparelhos que podem ser desligados ou daqueles com tomadas em local de difícil acesso.

Melhores escolhas

É preciso avaliar quais dispositivos inteligentes funcionam para cada casa e para cada ambiente. Para uma sala onde a iluminação também é parte importante da decoração e do clima desejado pelos moradores, as lâmpadas smart que mudam de cor e de tom podem ser a melhor escolha.

Já para uma cozinha com iluminação mais antiga e com diversas lâmpadas, ou para um cômodo onde é mais prático ligar e desligar as luzes manualmente, os interruptores inteligentes são a melhor opção.

E não há problema em mesclar as diferentes soluções pela casa, de acordo com a necessidade e o seu projeto de iluminação. A única recomendação é buscar produtos da mesma marca ou que sejam facilmente compatíveis e integrados com o mesmo assistente de voz.

