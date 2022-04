Como tirar fotos mais bonitas com o celular

As suas fotos parecem menos impressionantes do que qualquer selfie de amigos e de influenciadores que você segue? Pode ser apenas questão de treino. Além de um celular com uma boa câmera, temos algumas dicas para você melhorar sua fotografia. O Shoptime reúne alguns truques e ensina como escolher um smartphone com uma boa câmera.

Primeiramente, se você gosta de fotografia, tire fotos, muitas fotos, de todos os objetos, pessoas e cenários possíveis. É somente com muito treino e prática que suas fotos vão melhorar.

Procure canais do YouTube que ensinam a tirar fotos melhores com a câmera do celular e passe a seguir fotógrafos no Instagram e no TikTok para aprender truques e se inspirar.

Ao tirar fotos, aproveite ao máximo a luz ambiente, seja a iluminação natural ou artificial, colocando seu objeto sempre a favor da luz. Ou seja, as pessoas na foto devem estar de frente para a luz do sol, da janela ou da luminária da sala. E você, que está com o celular em mãos, cuidado para não fazer sombra.

Falando em iluminação, não use o flash do celular, que costuma deixar o primeiro plano estourado e o que está ao fundo muito mais escurecido. Para produções caseiras e cliques de beleza, invista em um ring light portátil.

Aprenda a posicionar os elementos ou pessoas na imagem utilizando a grade da câmera. Nas regras de fotografia, os melhores pontos são os cruzamentos das linhas da grade.

Além disso, acostume-se a se movimentar, enquanto fotógrafo, para encontrar melhores ângulos e enquadramentos. Crie o hábito de ajustar a altura do celular, ao invés de ter a tela sempre na altura dos seus olhos. Já tentou tirar foto vertical com o celular de ponta-cabeça e a câmera mais perto do chão? Faça o teste.

Brinque com a composição e aprenda a enquadrar as pessoas e objetos, de forma a valorizá-los, sem esquecer do fundo. Por que tirar todas as fotos da praia com a linha do mar no centro, ao invés de valorizar mais o céu ou a água? Ou por que cortar a galera na altura do joelho e deixar um céu imenso acima deles, ao invés de centralizá-los ou fotografar os amigos de corpo inteiro um pouco mais de longe, mostrando também o cenário?

Os aplicativos de fotografia dos celulares costumam ter foco e exposição juntos. Depois de fazer a composição na tela, clique no objeto principal ou nas pessoas para ajustar a lente. Enquanto brinca para aprender mais sobre composição, aproveite para testar os ajustes da câmera, tirando do modo automático.

Falando em apps, além do programa de fotos do seu celular, vale a pena gastar algumas horas fazendo testes com outros aplicativos de edição de imagem. Algumas opções gratuitas são o Snapseed, Cymera, LightX e Photoshop Express.

Como escolher um celular com boa câmera

A quantidade de megapixels de uma câmera não determina a qualidade da imagem, mas sim, a resolução da fotografia e o tamanho do arquivo resultante. Outros fatores para a qualidade final da imagem são o sensor da câmera, responsável pela nitidez e o detalhamento, e o sistema de processamento da imagem.

Quanto maior o sensor, maior é a quantidade de luz que entra pela lente e que cada pixel consegue registrar, resultando em uma imagem de melhor qualidade e nitidez. Ou seja, quanto maior o sensor, mais fiel à realidade será a fotografia.

E quando falamos do processamento das imagens, são algoritmos que ficam cada vez mais eficientes e ágeis para equilibrar cores, contraste e brilho, reduzir ruídos e manter os detalhes das imagens, utilizando até mesmo recursos de inteligência artificial e machine learning.

Com tais recursos, alguns celulares conseguem reconhecer cenas, como rostos, paisagens, animais, flores, comida, dias ensolarados e nublados, para que a câmera se ajuste automaticamente, antes mesmo do usuário clicar no botão. Ou o celular faz esse nivelamento na imagem fotografada, depois do clique.

Esse pós-processamento das imagens costuma ter resultados diferentes para cada marca e aparelho. É comum ouvirmos que as fotos de um celular puxam mais para os tons quentes ou para os azuis, e no final, a decisão é mais questão de gosto do que de qualidade.

Assim, os smartphones com as melhores câmeras, para fotos e vídeos, contam com uma combinação do conjunto de lentes e mecanismos, bons sensores, um aplicativo bem desenvolvido e um software que consegue processar as imagens com os melhores resultados, utilizando os mais modernos recursos disponíveis.

A melhor dica é olhar as especificações dos fabricantes, o que eles dizem sobre os seus smartphones e os novos recursos que foram embutidos para que aquele sistema seja o melhor do mercado. Busque reviews de especialistas em tecnologia e de fotógrafos, que costumam fazer comparativos entre câmeras de celulares, sempre que há grandes lançamentos.

E falando em celulares, separamos 10 dicas de acessórios que vão melhorar o uso, proteger e agregar mais recursos ao aparelho. Também são ótimas sugestões de presentes. Leia mais aqui.

Para pesquisar os lançamentos em smartphones e os celulares em promoção, visite o Shoptime.