Como vender na Amazon? Veja quanto custa e se vale a pena atuar no markeplace

Vender na Amazon pode ser uma opção interessante para empresas que querem expandir sua atuação no comércio eletrônico. A possibilidade de inserir negócios locais no marketplace , considerado confiável pelos consumidores brasileiros, chama a atenção de muitos comerciantes. No entanto, o serviço da Amazon oferece diferentes opções para dar o primeiro passo nas vendas online, e é preciso estar atento para aproveitar as oportunidades da melhor forma.

Alguns pontos devem ser estudados pelo comerciante antes deste começar, de fato, a vender. Escolha de plano, estimativa de faturamento, criação de cadastro na loja e definição de estratégias de venda são algumas coisas que exigem atenção dos lojistas. A seguir, o TechTudo explica como vender na Amazon, apresenta os custos do processo e analisa se vale a pena se cadastrar no marketplace.

Como funciona?

A Amazon é marketplace que abriga diversos lojistas, desde estabelecimentos menores de microempreendedores até grandes empresas internacionais. Qualquer pessoa física ou jurídica pode vender no site, desde que tenha CPF ou CNPJ cadastrados. Antes de se tornar um vendedor, o interessado deverá se atentar às opções de mensalidade oferecidas pela plataforma, as quais diferem quanto à quantidade de itens comercializados mensalmente.

A empresa também oferece um aplicativo dedicado aos vendedores, o Amazon Seller. Disponível para Android e iOS, o app permite gerenciar pedidos, realizar vendas, adicionar produtos à loja e responder dúvidas de clientes. Vale lembrar que a Amazon paga os vendedores quinzenalmente, por meio de depósitos na conta informada no cadastro, e que vendas parceladas são depositadas com o valor integral.

Como criar uma conta de vendedor?

Para ser um vendedor da plataforma, é preciso criar uma conta com um registro específico. Além da comprovação de identidade, realizada por documentos como RG, passaporte ou carteira nacional de habilitação (CNH), há outras informações exigidas para a conclusão do processo. Os dados solicitados são nome do titular, número de celular; e-mail; razão social (ou nome da pessoa física); endereço comercial e nome "fantasia", que será o da sua loja na Amazon.

Além disso, para criar a conta de vendedor, deverão ser confirmados dados de conta bancária e os números do cartão de crédito ou débito do titular da conta. Usuários que assinaram o plano profissional terão a mensalidade cobrada no cartão cadastrado após os três primeiros meses de uso, mesmo se não houver vendas.

Quais produtos podem ser vendidos?

Há 36 categorias de produtos que podem ser comercializados na Amazon. Entre elas estão mercadorias populares no e-commerce, como celulares, consoles, acessórios para computadores e livros. Também é possível vender joias, roupas e produtos para beleza, bebês e animais de estimação. Cada categoria tem uma porcentagem específica de comissão, que varia de 8% até 20%.

Vale ressaltar que a venda de algumas categorias é restrita, ou seja, o vendedor deve solicitar autorização à Amazon para expor os produtos. É o caso de mercadorias dos segmentos brinquedos e jogos, videogames, livros, cervejas, vinhos e destilados.

Quanto custa vender na Amazon?

A Amazon oferece dois tipos de planos aos comerciantes, divididos pela quantidade de itens vendidos mensalmente. Por isso, antes de criar uma conta na plataforma, é importante que a empresa ou pessoa física estime o volume de vendas que terá. Os planos são "Individual", para quem planeja vender até 10 itens por mês, e "Profissional", para aqueles que comercializam mais de dez produtos em 30 dias.

O plano individual não tem mensalidade e custa R$ 2,00 por item vendido. O profissional, por sua vez, cobra R$ 19 mensais do comerciante. Ambos os planos têm o acréscimo das comissões, que devem ser levadas em consideração na precificação. O valor mínimo cobrado por comissão é de R$1,00 e varia de acordo com a categoria. A empresa cobra 15% do valor do produto sobre os livros vendidos, 12% para celulares e 8% para comidas e bebidas, por exemplo.

Vale esclarecer que a Amazon desconta o que for maior: a porcentagem da comissão ou a comissão mínima por item calculada em relação ao preço total de venda do produto (o valor total pago pelo comprador, que inclui o preço do produto, despesas de envio, embalagem de presente e impostos de importação aplicáveis ​​à categoria). O vendedor também pode optar por controlar todo o processo de envio dos produtos ou dar essa responsabilidade à própria Amazon.

Como atrair clientes?

Para ter um negócio lucrativo, não basta apenas criar uma página no marketplace. É fundamental manter uma loja digital atualizada, com produtos com fotos de qualidade e descrições claras e informativas. Fora da Amazon, é importante focar esforços na divulgação da marca, promovendo publicações em redes sociais e em grupos que consomem o segmento que você comercializa para atrair novos consumidores. Para fidelizar clientes, vale também apostar na disponibilização de promoções especiais e cupons de desconto.

Comerciantes que estão dando os primeiros passos no universo do e-commerce podem contar com a ajuda da própria Amazon. Por meio da inciativa gratuita "Seller University" (Universidade do Vendedor, em tradução direta), a empresa oferece apoio com vídeo-treinamentos. As aulas ajudam os donos de lojas no site a dominar as ferramentas e os aplicativos necessários para impulsionar suas vendas.

Vender na Amazon vale a pena?

Vender na Amazon tem prós e contras. Para pequenos e médios empreendedores, a principal vantagem é a possibilidade de alcançar, graças à visibilidade trazida pelo marketplace, um público mais expressivo. A maior exposição também interfere diretamente nas chances de aumento das vendas. Há vantagens ainda no que diz respeito aos custos: vendendo na Amazon, o comerciante não paga taxas adicionais para receber o pagamento em conta bancária, diferente do que ocorre no Mercado Livre, por exemplo.

Vender "sem burocracia", dada a simplicidade dos processos de anúncio, venda e recebimento, é outro ponto positivo para a plataforma. Entretanto, caso o vendedor não consiga comercializar muitos produtos por mês, pode ser necessário colocar os preços mais altos do que o desejado para suprir o custo das comissões e a mensalidade do plano da empresa. Logo, é importante fazer um bom planejamento – financeiro e de negócios – antes de começar a vender na Amazon.

