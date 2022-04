Conheça Contexto.me e saiba como jogar o game de adivinhar palavras

No game, uma inteligência artificial analisa cada palpite e diz quão perto cada tentativa chega, norteando o jogador até que ele descubra palavra secreta. Vale avisar que o sistema trata variantes, como singular e plural, como palavras distintas. Novos termos ficam disponíveis diariamente, à meia-noite no horário de Brasília.

Em Contexto, jogadores tentam adivinhar qual a palavra secreta do dia com vários palpites — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Uma vez que a palavra tenha sido encontrada, o jogador irá se deparar com um botão escrito "Compartilhe" para partilhar seus resultados com amigos. Não é preciso conectar nenhuma rede social ao game, basta clicar no botão e o placar será copiado. Então, com função "Colar", o usuário pode compartilhar o resultado onde quiser, como no Facebook, Twitter ou mesmo com amigos pelo WhatsApp.