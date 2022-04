Conheça Dungleon e saiba como jogar o game que combina Wordle e RPG

Dungleon é uma versão alternativa de Wordle que simula uma aventura diária em calabouços. O game pode ser jogado gratuitamente direto no navegador e possui mecânicas parecidas com títulos populares como Letreco e Termo . Contudo, em vez de palavras, o objetivo é encontrar a posição correta de heróis, monstros e recompensas, ou seja, elementos clássicos de RPG. São seis chances por dia para acertar a sequência. Desenvolvido por brasileiros, o jogo conta com regras secretas que desafiam o jogador a desvendá-las.

1 de 3 Dungleon traz o mundo do RPG para o formato de Wordle — Foto: Reprodução/Róbson Martins Dungleon traz o mundo do RPG para o formato de Wordle — Foto: Reprodução/Róbson Martins

👉 Quais são os melhores jogos de RPG online e grátis? Comente no Fórum TechTudo

O que é?

Dungleon segue o formato dos games de palavras populares, mas traz algumas alterações no conceito. Os brasileiros Felipe Dal Molin, do estúdio Aquiris, responsável por games como Horizon Chase Turbo, e Bruno Ruchiga foram os responsáveis respectivamente pelo game design e pela programação do game. O projeto contou ainda com a arte do pixel artist francês Clément Dussol.

Para encontrar novos calabouços diariamente, basta acessar o site oficial do jogo (https://www.dungleon.com). O game está disponível gratuitamente nos navegadores como Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge e Safari.

Como jogar Dungleon

Atualizadas a cada 24 horas, as dungeons são as mesmas para todos os usuários. O jogador tem seis chances para descobrir a sequência correta, assim como no Termo, Letreco e em jogos de adivinhação semelhantes. Antes de começar, o jogador pode clicar no botão de engrenagem para acessar as configurações e selecionar o seu idioma de preferência (português ou inglês) e ativar o modo escuro.

2 de 3 Em Dungleon, o propósito é acertar a posição dos personagens — Foto: Reprodução/Róbson Martins Em Dungleon, o propósito é acertar a posição dos personagens — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Para jogar, basta usar o teclado virtual e chutar quais personagens de RPG estão no calabouço. Aqueles que ficarem verdes estão certos, enquanto os amarelos fazem parte da sequência, mas estão em uma posição incorreta. Já os elementos destacados em vermelho não estão presentes no game deste dia. Por fim, as peças que tiverem um sinal de soma (+) aparecem mais de uma vez na resposta.

O maior diferencial de Dungleon são as regras secretas, que devem ser descobertas ao longo do jogo. Por exemplo, toda dungeon tem ao menos um herói e um monstro. Além disso, algumas peças aparecem sempre acompanhadas de outras específicas ou em determinadas posições. Cabe ao jogador memorizar as características de cada personagem.

Como compartilhar o resultado

A aventura acaba quando a resposta for descoberta ou as tentativas forem esgotadas. Ao final da partida, o jogador verá o histórico, os espólios recolhidos e quanto tempo falta para a próxima rodada. Há ainda a opção de compartilhar o resultado diretamente no Twitter ou copiar uma mensagem para colar no Facebook, no Whatsapp ou em outra mídia social. Através de quadrados coloridos que simbolizam os acertos, o texto mostra se o usuário conseguiu descobrir a resposta.

3 de 3 A cada partida, os usuários de Dungleon acumulam ouro e outras recompensas — Foto: Reprodução/Róbson Martins A cada partida, os usuários de Dungleon acumulam ouro e outras recompensas — Foto: Reprodução/Róbson Martins