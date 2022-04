Consulta ao saque extraordinário do FGTS está indisponível no app

A consulta ao saque extraordinário do FGTS pelo aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço está indisponível na manhã desta sexta-feira (8). Usuários que tentam acessar o app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), para conferir o saldo disponível se deparam com a mensagem "Algo deu errado! Por favor, aguarde 10 minutos e tente novamente". O site da Caixa Econômica Federal também apresenta instabilidades.

Acredita-se que o problema esteja relacionado à sobrecarga de acessos nos serviços. O TechTudo entrou em contato com assessoria da Caixa para obter mais informações sobre a falha, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Vale ressaltar que, apesar de comprometer a consulta do valor disponível nas contas vinculadas ao fundo, a instabilidade não afeta o saque do benefício, que poderá ser feito a partir de 20 de abril.

1 de 2 Saque extraordinário do FGTS: aplicativo do serviço está indisponível para consulta — Foto: Emanuel Reis/TechTudo Saque extraordinário do FGTS: aplicativo do serviço está indisponível para consulta — Foto: Emanuel Reis/TechTudo

Qual o app do Banco Central para saber se tem dinheiro a receber? Veja no Fórum do TechTudo

Dados do Google Trends, plataforma que monitora buscas em alta na Internet, mostram que houve aumento nas consultas por termos como "aplicativo FGTS não abre" e "app FGTS fora do ar" na última hora. A ferramenta também indicou crescimento repentino nas pesquisas por "403 forbidden", mensagem que aparece ao tentar acessar o serviço e significa que houve erro para contatar o servidor.

Nos testes feitos pelo TechTudo, o aplicativo do FGTS apresentou três erros diferentes. No primeiro, a plataforma não abre, e a tela inicial congela no ato do carregamento. Se o usuário conseguir abrir o app com sucesso, porém, pode se deparar com outras duas falhas ao apertar o botão “Entrar no Aplicativo”. Uma delas é mostrada assim que a opção é pressionada (“Algo deu errado!”), e a outra aparece durante a tentativa de login na conta ("Ocorreu um erro...").

2 de 2 Erros apresentados no aplicativo do FGTS — Foto: Reprodução/TechTudo Erros apresentados no aplicativo do FGTS — Foto: Reprodução/TechTudo

Além do problema identificado pelo TechTudo, diversos usuários estão reclamando de falhas durante a consulta nesta sexta-feira. Em publicações no Twitter, há relatos de páginas quebradas ao tentar fazer login com as credenciais da Caixa no aplicativo, etapa essencial para acessar o serviço.

Quem poderá fazer o saque extraordinário do FGTS 2022?

Pessoas com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão sacar até o benefício a partir do próximo dia 20. O valor máximo para saque é de R$ 1 mil, somando todas as contas do cidadão – quem tiver um valor menor acumulado nas contas receberá apenas a quantia que estiver disponível.

Não será preciso solicitar o saque. O dinheiro será creditado de forma automática na conta poupança do beneficiário no aplicativo Caixa Tem. Se o trabalhador não tiver uma conta no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal abrirá uma em seu nome automaticamente.

Calendário de pagamentos do FGTS 2022

Calendário de pagamentos do saque extraordinário do FGTS 2022 Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 4 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1 de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho

Veja também: Renda extra na Internet: veja formas de ganhar dinheiro online