Copa Libertadores 2022: onde assistir aos jogos da fase de grupos online

O jogo da equipe do Paraná teve transmissão online ao vivo, pelo Facebook Watch, o que também ocorrerá na partida entre Fortaleza x Colo Colo (Chile), marcada para quinta (7), às 19h. As datas foram definidas pela Conmebol após o sorteio dos times, realizado pela entidade no último dia 25. A fase de grupos termina dia 26 de maio.