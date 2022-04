Cozinha tecnológica: o que não pode faltar

Com tecnologia e conectividade, deixamos as casas inteligentes mais práticas, confortáveis, seguras e acessíveis, e isso vale também para a cozinha. Dispositivos smart e eletrodomésticos que facilitam o dia a dia, como geladeira, lava-louças , airfryer e iluminação inteligente, deixam o ambiente mais eficiente e ajudam a economizar na conta de energia. O Shoptime fala um pouco das tendências e novas tecnologias para as cozinhas das smart homes.

A automação residencial está cada vez mais acessível ao consumidor, para criar uma experiência de conectividade e funcionalidade, centralizada em um assistente virtual ou em um painel de controle, como uma geladeira com tela, com recursos espelhados nos celulares dos moradores.

As marcas já colocaram no mercado nacional aparelhos smart como geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar roupas e lavadora 3 em 1 (que lava, seca e higieniza com vapor), cooktop e robô aspirador, além de lâmpadas, luminárias, tomadas, controles inteligentes, fechaduras, câmeras e sensores.

A oferta de equipamentos e dispositivos vai crescer muito nos próximos anos, em especial, com a consolidação do 5G, que promete velocidades até 20 vezes maiores do que o 4G.

Enquanto isso, para a casa inteligente como um todo, você deve pensar em uma rede de Internet que permita a conexão de múltiplos dispositivos. Os roteadores do tipo Mesh, que criam uma teia de Wi-Fi que é ampliada conforme você acrescenta mais aparelhos, são uma excelente escolha.

Geladeira como hub central

Certamente, uma geladeira smart é um desejo de todos que estão planejando ou colocando em prática a sua casa inteligente. Os modelos topo de linha com tela na porta, além de permitirem visualizar todo o interior por câmeras, sem perda do ar refrigerado, podem se tornar o hub de controle dos dispositivos conectados e ainda manter o assistente virtual sempre conectado.

As telas das geladeiras smart podem exibir recados, vídeos, conteúdos das redes sociais e listas de compras, além dos itens armazenados. Com a integração com o assistente da marca ou o que você já utiliza em casa, é possível comandar os outros dispositivos smart conectados e até acompanhar imagens das câmeras de segurança.

E pelo app do fabricante, você pode monitorar toda a operação da geladeira, fazer ajustes e acionar modos de funcionamento especial, como Turbo Freezer e Compras, para refrigerar os produtos que estão chegando do supermercado.

E você sabe a diferença entre geladeira Inverse e geladeira Inverter? Leia mais aqui.

Lava-louças, economia e praticidade

Eletrônicos e eletrodomésticos mais modernos, mesmo que não sejam smart, costumam ser mais econômicos e embarcar novas tecnologias para operar com mais eficiência.

É o caso das lava-louças, que ajudam a economizar água e não provocam um grande impacto na conta de luz. De acordo com alguns fabricantes, o consumo de água com uma máquina de lavar pode ser seis vezes menor do que limpar pratos, talheres e copos na torneira da pia.

Além de econômicas, as lava-louças mais modernas são altamente eficientes. Elas contam com duas ou três hélices em diferentes alturas, que soltam jatos pressurizados de água quente (a até 60 ou 70ºC, dependendo do modelo) para cima e para baixo, atingindo as peças de diversos ângulos.

O detergente líquido, em pó ou em tablete, próprios para uso em máquinas, possuem ação muito mais forte do que o detergente líquido de pia. Eles fazem a sujeira e a gordura se diluir. E praticamente todas as lava-louças possuem sistemas que monitoram seu funcionamento, entrada e saída de água, excesso de restos de comida no filtro, etc., além de timer que determina a duração de cada ciclo. Sensores ajudam a regular a temperatura e a drenagem para evitar acidentes.

E ainda existe a economia de tempo. Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso nem pré-lavar a louça. É só remover os restos de comida dos pratos e utensílios, da mesma forma que fazemos antes de colocar a louça suja na pia.

Se as peças ficarem na lava-louças da hora do almoço até o jantar, por exemplo, para a máquina funcionar apenas uma vez na capacidade máxima, existe a função Acqua Spray ou pré-lavagem, com jatos que fazem uma pré-limpeza para remover excessos e evitar maus odores.

No processo de buscar economia na cozinha, você pode investir em tomadas inteligentes, ou smart plugues, que fazem o monitoramento do consumo de energia, para os equipamentos que podem ser desligados ou que têm tomadas em locais de difícil acesso. É possível programar horários ou acionar via app no smartphone ou assistente de voz, para ligar ou desligar o fluxo de energia.

Novidades conectadas

Imagine baixar a temperatura do forno ou programar mais alguns minutos no micro-ondas por comando de voz, enquanto você está com as mãos ocupadas mexendo um preparo que não pode ser interrompido?

O consumidor já começa a encontrar os primeiros modelos de fogão, forno, cooktop e micro-ondas smart no mercado, mas ainda há muito a desenvolver. Em comum, a maioria dos equipamentos apresenta integração com app e assistente de voz.

Fogões e fornos conectados podem ser acionados e monitorados à distância, até mesmo com câmeras internas, e avisam com notificação no celular se o usuário esqueceu o equipamento ligado. Eles contam com sensores modernos, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e da chama nas bocas.

Inovações em micro-ondas passam por controle eletrônico mais preciso da potência e temperatura, para que os alimentos sejam aquecidos ou descongelados por igual. Com ajuda do aplicativo conectado ao aparelho, é possível realizar preparos mais complexos, com variações de cozimento.

Os primeiros modelos de airfryer inteligente já estão disponíveis por aqui. Também devem chegar ao mercado em breve mais opções de eletroportáteis smart, como panela com grill e panela de pressão elétricas, cafeteira e chaleira, entre outros. Lá fora, já existem novidades como torneira, purificador de água e até pia inteligente, que cria bolhas com ultrassom para limpar frutas e verduras.

Em nome da segurança, é recomendável investir em câmeras ou sensores de abertura de portas e janelas e detectores de vazamento de gás. Conectados à Internet, eles podem enviar alertas em tempo real para o usuário.

