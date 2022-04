CS:GO: FURIA vence a MIBR e fica com a vaga de Legend no Major da Bélgica

A FURIA Esports venceu a MIBR , nesta quinta-feira (14), e garantiu o status de Legend no PGL Major Antwerp 2022, mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O duelo, definido por uma série melhor de três partidas (MD3), reuniu as únicas equipes invictas no RMR das Américas , com três vitórias em três jogos disputados. Como só há uma vaga Legend na seletiva das Américas, o desempate foi necessário para que ela fosse definida. Nesse confronto, a FURIA confirmou o seu favoritismo e fez 2–0 na MIBR, parciais de 16–9, na Nuke , e 16–4, na Overpass .

Vale lembrar que o status Legend conquistado pela FURIA garante sua ida para o Legends Stage no mundial, a fase que antecede os playoffs. Já a MIBR ficou com o status Challenger, o que a coloca com uma das maiores seeds no Challengers Stage, a fase de abertura da competição. Veja, a seguir, os destaques da série entre FURIA e MIBR.

1 de 3 FURIA vence a MIBR e estará no Legends Stage no PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL/João Ferreira FURIA vence a MIBR e estará no Legends Stage no PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL/João Ferreira

Mapa 1 (Nuke)

Favorita no confronto, a FURIA iniciou a Nuke conquistando as três primeiras rodadas como TR. Pelo lado da MIBR, a recuperação chegou com as boas atuações de Raphael "exit" Lacerda e Jhonatan "JOTA" Willian, que colocaram sua equipe à frente no placar. Por sinal, JOTA conseguiu garantir um clutch importante para aumentar a vantagem no marcador e na economia para sua equipe. Porém, a FURIA ainda conseguiu manter o bom ritmo pelo lado TR e encerrou essa metade com a desvantagem mínima de 8–7.

Na virada de lados, a FURIA soube aproveitar melhor a vantagem do lado CT na Nuke, venceu o round pistol e assumiu as rédeas do duelo. Kaike "KSCERATO" Cerato se manteve na liderança de abates, enquanto Rafael "saffee" Costa passou a se encontrar no confronto e frustrar os avanços de seus adversários. A MIBR foi dominada pela FURIA ao ponto que quase não conseguiu plantar a bomba nos rounds, fez apenas um ponto como TR e foi derrotada por 16–9.

2 de 3 FURIA fez um lado CT quase perfeito e ficou com a vitória na Nuke — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL FURIA fez um lado CT quase perfeito e ficou com a vitória na Nuke — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL

Mapa 2 (Overpass)

A Overpass foi o mapa de escolha da MIBR, mas a equipe não conseguiu colocar suas estratégias em prática. Já no primeiro round pistol, a FURIA, como CT, teve Yuri "yuurih" Boian fazendo um rápido 3K para colocar sua equipe já na vantagem no confronto. Foram seis rounds em sequência para a FURIA, até Matheus "Tuurtle" Anhaia e Marcelo "chelo" Cespedes encaixarem uma boa rodada para tirar a MIBR do zero. Após a FURIA fazer seu sétimo round, foi a vez Raphael "exit" Lacerda deixar seu 3K para assegurar mais uma vitória como TR. Apesar do esforço da MIBR, a FURIA seguiu dominante como CT e fechou a metade em 12–3.

Como CT, a MIBR encontrou sua vitória no segundo pistol e teve um pouco de esperanças em buscar uma virada na Overpass. No entanto, a FURIA tinha conseguido plantar a bomba e fazer uma boa economia para ir bem armada na rodada seguinte e frustrar qualquer possibilidade de recuperação de seus adversários. Sem dificuldades, a FURIA seguiu dominante na Overpass e confirmou a vitória em 16–4.

3 de 3 MIBR foi derrotada na série, mas já estava com vaga assegurada no Challengers Stage do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL/João Ferreira MIBR foi derrotada na série, mas já estava com vaga assegurada no Challengers Stage do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL/João Ferreira

O RMR das Américas se iniciou na última segunda-feira (11) e reúne 16 as equipes que competem na América do Sul e América do Norte em busca de vagas no PGL Major Antwerp 2022. A seletiva já está na sua reta final e, além de FURIA e MIBR, conta com Imperial Esports (Last Dance), Complexity Gaming e Team Liquid já classificadas para o mundial. Ainda há uma última vaga para a sexta colocada, que será definida nesta sexta-feira (15) a partir das 9h45, no horário oficial de Brasília.