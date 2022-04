CS:GO: MIBR e FURIA garantem vaga no Major; veja próximos jogos do RMR

MIBR e FURIA são os primeiros times classificados para o PGL Major Antwerp 2022, mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) que será disputado em maio, na Bélgica. As equipes venceram suas três partidas no RMR das Américas e agora se enfrentam em uma série especial valendo o status Legend no torneio. Os times podem ganhar a companhia de mais organizações brasileiras na reta final do torneio. São elas: Imperial (Last Dance, projeto de FalleN), 00 Nation, paiN Gaming, São Caetano Esports, Case Esports, Team oNe e Isurus. Veja a seguir mais detalhes da disputa e tudo sobre a reta final da competição classificatória para o PGL Major Atwerp 2022.