CS:GO: veja jogos de FURIA e MIBR na BLAST Spring: Showdown 2022

A BLAST Premier: Spring American Showdown 2022, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece a partir desta quarta-feira (27) até 1° de maio. A competição reúne oito das melhores equipes da América do Norte e da América do Sul na disputa da última vaga das américas para a BLAST Premier: Spring Finals 2022, que acontecerá presencialmente em Lisboa, Portugal, e dará uma vaga direta para o último evento da BLAST no final do ano. FURIA Esports , MIBR , GODSENT, paiN Gaming e Sharks Esports são as representantes brasileiras na disputa.

A transmissão dos jogos da BLAST Showdown na região americana será realizada pelos canais oficiais da BLAST na Twitch e no YouTube. O streamer Alexandre "Gaules" Borba também transmitirá os jogos em seu canal. Outros detalhes sobre a competição você confere a seguir.

1 de 3 Após conquistar a vaga Legend no RMR das Américas, FURIA é a favorita na BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 — Foto: Divulgação/PGL Após conquistar a vaga Legend no RMR das Américas, FURIA é a favorita na BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 — Foto: Divulgação/PGL

Equipes participantes

A competição contará com a presença de oito equipes. Entre as participantes, estarão aquelas que não conseguiram fazer um bom desempenho na BLAST Premier: Spring Groups 2022, que aconteceu entre janeiro e fevereiro de 2022, e caíram para a repescagem da Showdown. Além disso, também terão times convidados pela BLAST e também outros que conquistaram a vaga via classificatórias. Aqueles que chegam na Spring Groups são MIBR, Complexity Gaming, Team Liquid e Evil Geniuses. Foram convidadas a FURIA Esports e a GODSENT.

2 de 3 Times participantes na BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST Premier Times participantes na BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST Premier

Por fim, foram organizadas duas competições para definir as últimas vagas na Showdown. Na América do Norte, a competição foi a Ace North American Masters: Spring 2022, vencida pela paiN Gaming. A América do Sul teve como classificatória a FiReLEAGUE Latin Power Spring 2022, que teve a Sharks Esports como campeã após vitória sobre a Imperial Esports.

Formato

A BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 terá um formato simples e será um torneio bastante curto. As oito equipes foram colocadas em uma chave de eliminação simples, o tradicional mata-mata em que uma derrota coloca a participante fora da disputa. Todos os confrontos, das quartas de final até a grande final, serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3).

BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 – Premiação Colocação Premiação Vaga Pontos no Circuito da BLAST 1° US$ 20 mil (R$ 92 mil) Spring Finals 1600 2° US$ 12,5 mil (R$ 58 mil) - 800 3°–4° US$ 7,5 mil (R$ 35 mil) - 500 5°–8° US$ 5 mil (R$ 23 mil) - 150

Além da vaga na BLAST Premier: Spring Finals 2022, as participantes ainda disputam pela maior fatia da premiação total de US$ 67,5 mil (cerca de R$ 313 mil). Também está em jogo pontos no circuito da BLAST, que servirão para decidir duas vagas no último evento da BLAST no final de 2022.

3 de 3 Boa atuação no RMR das Américas também dá confiança para a MIBR na BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 — Foto: Divulgação/PGL Boa atuação no RMR das Américas também dá confiança para a MIBR na BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 — Foto: Divulgação/PGL

Calendário

Quartas de final

GODSENT x Evil Geniuses – 27 de abril (17h30)

x Evil Geniuses – 27 de abril (17h30) FURIA Esports x Sharks Esports – 28 de abril (17h30)

x – 28 de abril (17h30) MIBR x Complexity Gaming – 29 de abril (14h30)

x Complexity Gaming – 29 de abril (14h30) paiN Gaming x Team Liquid – 29 de abril (17h30)

Semifinais

GODSENT/Evil Geniuses x FURIA Esports/Sharks Esports – 30 de abril (14h30)

MIBR/Complexity Gaming X paiN Gaming/Team Liquid – 30 de abril (17h30)

Grande final

Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 – 1° de maio (17h30)