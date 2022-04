Devour: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo de terror

👉 Quais são os melhores jogos de terror offline para Android? Confira no Fórum do TechTudo

O enredo de Devour conta sobre Anna Puerta, a líder de um culto chamado The Watchers of Azazel, dedicado a idolatrar o antigo demônio. Os eventos do jogo começam em 2006 na Califórnia, Estados Unidos, dois anos após Anna se isolar da sociedade para estudar sobre uma possível invocação. No papel de alguns dos cultistas mais fiéis do grupo, jogadores terão que investigar o desaparecimento da líder. Logo, eles descobrirão que ela teve sucesso em sua invocação, porém Azazel se apossou de seu corpo e agora precisa ser banido antes que mate todos os jogadores.