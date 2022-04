Diablo Immortal ganha data de lançamento e é confirmado para PC

Diablo Immortal , novo game da franquia de RPG da Blizzard , ganhou data de lançamento e teve a versão para PC confirmada. O game chega no dia de 2 junho nos celulares Android , iPhone ( iOS ) e PC ( Windows ). Anunciado em 2018 pela Blizzard , o jogo foi recebido com descontentamento dos fãs na época por estar disponível exclusivamente em formato mobile, o que levou a empresa a reconsiderar sua decisão. Diablo Immortal é um MMO baseado na popular franquia de RPG, disponível gratuitamente em todas as plataformas com progressão e multiplayer crossplay entre elas. No PC o jogo chegará em fase beta, mas com todo o conteúdo da versão mobile.

1 de 2 Diablo Immortal, inicialmente planejado apenas para Android e iPhone (iOS), será lançado também no PC — Foto: Divulgação/Blizzard Diablo Immortal, inicialmente planejado apenas para Android e iPhone (iOS), será lançado também no PC — Foto: Divulgação/Blizzard

A história de Diablo Immortal relata eventos que se passam entre Diablo 2 e Diablo 3, depois que os jogadores enfrentam Skarn, o Senhor da Perdição e suas legiões demoníacas. O game permitirá que usuários escolham entre seis classes como Bárbaros, Cruzados, Caçadores de Demônios, Monges, Necromantes e Arcanistas enquanto atravessam oito áreas infestas de criaturas. Durante a aventura será possível interagir e conversar com outros jogadores, além de participar de eventos ao vivo com todos que estiverem no mesmo servidor.

Segundo a Blizzard, a versão PC não estava nos planos originalmente, mas o principal feedback que receberam depois de anunciar o game era que os fãs queriam jogar o game em seus computadores. Em comunicado feito no site oficial, a empresa comentou que não parecia fazer jus à franquia lançar um jogo projetado para dispositivos mobile no PC, mas que queriam que o game atingisse o maior público possível.

O fator decisivo foi o fato de que a Blizzard estava ciente que muitos usuários tentariam jogar o game através de emuladores, como o BlueStacks. De acordo com a empresa, o período de beta aberta na versão PC servirá para melhorar a adaptação do título nos computadores antes de lançá-lo oficialmente.

Diablo Immortal será compatível com joysticks tanto no PC quanto nos dispositivos mobile. No computador, será possível mover seu personagem com as teclas W, A, S, D, algo incomum na série. Ainda será possível usar apenas o mouse, porém os desenvolvedores queriam que a função de andar e atacar da versão mobile também estivesse disponível na versão de PC. A interface da versão para computador também foi reduzida em relação à versão mobile para que jogadores não cliquem por acidente e tenham a melhor visão da ação.

Diablo é uma das franquias mais tradicionais do gênero RPG. O primeiro título foi lançado em 1997 e a aclamada sequência, Diablo 2, recebeu recentemente um remake chamado Diablo 2: Resurrected para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. O game ficou conhecido por seu estilo, que incentiva a jogar as batalhas contra as forças do mal diversas vezes para que o personagem se torne cada vez mais forte. O próximo capítulo da série, Diablo 4, já foi anunciado, mas não possui uma data lançamento.