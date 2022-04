Dinheiro esquecido: 'repescagem' para resgate de valores está aberta

O Banco Central estabeleceu um novo prazo para quem ainda não resgatou o dinheiro esquecido em bancos. O agendamento do saque pode ser realizado até 16 de abril, de acordo com a data de nascimento ou abertura da empresa, no Sistema de Valores a Receber (SVR). Os beneficiários devem acessar o site criado pelo Banco Central e informar dados pessoais como CPF e data de nascimento.