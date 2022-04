Samsung adota direito ao reparo e cliente poderá consertar celular Galaxy

A iniciativa faz parte do movimento de direito ao reparo – right to repair em inglês – que prevê uma autonomia maior do consumidor. A pauta em função disso tem bastante força nos Estados Unidos e na Europa, mas ainda está em fase inicial no Brasil.

Com esta decisão, a Samsung deve colocar à disposição dos consumidores peças para os aparelhos mais populares da empresa, como a linha Galaxy S20, Galaxy S21 e o tablet Galaxy Tab S7 Plus, por exemplo. Assim, estarão disponíveis um conjunto com tela e bateria, vidro traseiro e portas de recarga neste primeiro momento. Novos componentes devem ficar acessíveis no futuro, em data ainda não anunciada.

A fabricante coreana também promete fornecer manuais de instruções e as ferramentas necessárias. As peças com problema podem ser devolvidas para a Samsung, como parte da filosofia de "reciclagem responsável” que a empresa quer divulgar e ampliar.

A novidade estará disponível nos Estados Unidos no verão no Hemisfério Norte. A estação começa em junho e vai até setembro. De acordo com o vice-presidente sênior de atendimento ao cliente da subsidiária norte-americana, Ramon Gregory, a marca também quer estender o tempo de vida útil de seus produtos com esta novidade.

O movimento Right to Repair visa tornar os usuários autossuficientes para consertarem ou modificarem os seus dispositivos. A ideia é muito recente no Brasil e ainda não ganhou coro entre as empresas, entretanto, já aparece em alguns projetos de leis que prometem iluminar o tema.