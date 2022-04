Dyson anuncia fone de ouvido que bloqueia ruídos e ainda purifica o ar

A multinacional de tecnologia Dyson anunciou, nesta semana, o lançamento do Zone, um fone de ouvido que apresenta um sistema de purificação de ar. O curioso acessório tem o objetivo de fornecer som imersivo para as orelhas e fluxo de ar limpo para o nariz e boca. A promessa é de que o aparelho consiga filtrar a poluição da cidade, incluindo partículas de poeira, gases e alérgenos – além de possuir cancelamento de ruídos ativo, o que resulta em uma menor poluição sonora no dia a dia.

Segundo a empresa, o dispositivo é um resultado de seis anos de estudo e de mais de 500 protótipos construídos até chegar ao resultado final. O lançamento deve acontecer no outono de 2022 do Hemisfério Norte, entre os fins de setembro e dezembro.

2 de 3 O fone de ouvido Zone apresenta visual curioso por conta de sua máscara de ar — Foto: Divulgação/Dyson O fone de ouvido Zone apresenta visual curioso por conta de sua máscara de ar — Foto: Divulgação/Dyson

O fone segue o formato over-ear que cobre toda a orelha do usuário durante o uso, possui conchas almofadadas e tem sua haste superior revestida em tecido macio. Os purificadores estão alocados nos ear-cups, e o ar limpo segue para as vias nasais do usuário em uma espécie de máscara que cobre o nariz e a boca, mas sem tocar diretamente no rosto.

Não foram anunciadas, contudo, especificações técnicas sobre a capacidade sonora do dispositivo. A Dyson informou apenas que o fone de ouvido possui um conjunto de microfones responsáveis por fornecer cancelamento de ruído. Além disso, a conexão é feita via Bluetooth e o modelo ainda possui modo de conversação, que permite desligar os motores purificadores para que seja possível conversar com outras pessoas mesmo usando o fone.

Os filtros responsáveis pela retenção de partículas e purificação estão presentes em cada auscultador do headphone. São dois compressores que giram aspirando o ar do ambiente e o conduzem até a parte da frente da máscara através de um duto interior.

O sistema de purificação possui quatro modos de utilização: baixo, médio, alto e automático. É possível conectar o fone de ouvido ao app da empresa para receber informações sobre a qualidade do ar ao redor. Não há detalhes, entretanto, se os compressores geram ruídos que possam comprometer a qualidade do áudio.

Conforme aponta o portal de notícias TechCrunch, a venda de purificadores de ar nos Estados Unidos cresceu nos últimos anos, com um aumento de 57% em 2020, ano em que a pandemia de Covid-19 se alastrou pelo mundo. A Dyson não informou se o purificador Zone é capaz de filtrar o vírus causador da doença. Como a máscara do dispositivo não entra em contato com a pele do rosto do usuário, há espaço para a utilização de outros tipos de máscara.