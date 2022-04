É possível transformar um ar-condicionado comum em smart?

Ligar o ar-condicionado à distância num dia quente para chegar em casa com os ambientes já fresquinhos. Ou regular a temperatura por comando de voz enquanto está com as mãos ocupadas. Tudo isso e muito mais você consegue fazer com um ar-condicionado inteligente. Mas é possível transformar um equipamento comum em smart? O Shoptime responde.

Sim, é possível. O processo para deixar um ar-condicionado convencional mais conectado e inteligente é relativamente simples. Existem algumas opções de aparelhos e dispositivos que conseguem integrar o equipamento ao Wi-Fi da residência e fazer esse upgrade, mesmo que seja um aparelho mais antigo.

Uma opção é investir em um kit ou adaptador Wi-Fi da mesma marca do seu ar-condicionado. Algumas fabricantes disponibilizam essa solução para que seja possível controlar o aparelho por app para celular e também integrá-lo a um assistente de voz, como o Google Home. Você pode contatar a fabricante do seu equipamento para verificar a compatibilidade dos kits e adaptadores disponíveis.

Os aparelhos de ar-condicionado smart reúnem inovações e até uma operação mais econômica, na comparação com equipamentos convencionais. Leia mais aqui.

Gadget especial

Outra alternativa para transformar um ar-condicionado comum em smart é investir em um dispositivo projetado para solucionar essa questão em diversos aparelhos de marcas diferentes. Existem algumas opções no mercado internacional e que começam a chegar por aqui.

Esses aparelhinhos funcionam de forma semelhante: fazem a ponte entre o equipamento e a Internet da casa, para receber comandos via celular ou assistente de voz, utilizando o sensor do controle remoto infravermelho.

Por isso mesmo, as únicas exigências são que o ar-condicionado possua controle remoto e que o gadget fique instalado no mesmo ambiente que o equipamento, para poder enviar os comandos que ele recebe do celular dos moradores ou de um outro dispositivo smart com assistente virtual, como uma Smart TV ou uma caixinha de som inteligente.

Em diversos dispositivos que encontramos, o ar-condicionado pode ser de janela, split, portátil e até mesmo central. Os aplicativos dos gadgets prometem oferecer todas as opções de controle do equipamento, programar rotinas, monitorar consumo de energia e até mesmo sugerir modos de funcionamento.

Controle universal

A terceira solução é a mais fácil de encontrar e mais barata, porém, a que oferece menos possibilidades: o controle universal smart. Essa caixinha, disponível por diversas marcas de gadgets inteligentes para casa, também funciona via infravermelho.

Conectada ao Wi-Fi, ela pode enviar comandos a praticamente todos os equipamentos ao redor que têm controle remoto infravermelho: ar-condicionado, TV, ventilador, aparelho de som e muito mais.

Ou seja, um controle universal funciona como uma central de automação, transformando o seu smartphone, com o app do dispositivo instalado, no controle principal de todos os equipamentos, além de permitir a integração com assistente de voz em uma smart speaker na mesma rede.

A vantagem da maioria dos smart controles é a compatibilidade ampla com diversos aparelhos e equipamentos.

A desvantagem é que os apps dos smart controles costumam ter uma variedade reduzida de comandos disponíveis, mesmo quando há boa integração com os eletrônicos. No caso do ar-condicionado, será possível ligar, desligar, aumentar ou reduzir a temperatura e, talvez, iniciar algum modo especial, como automático ou refrigerar.

