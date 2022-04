Echo Dot e Echo Show aparecem com até R$ 120 de desconto na Amazon

1 de 5 Echo Dot (3ª geração) aparece com R$ 100 de desconto — Foto: Marvin Costa/TechTudo Echo Dot (3ª geração) aparece com R$ 100 de desconto — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Como funciona o site da Amazon no Brasil? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

A Echo Dot de 3ª geração é o modelo de entrada das caixas inteligentes da Amazon. Por conta de seu valor mais baixo, o dispositivo se tornou um dos mais populares entre os consumidores que desejam obter os serviços da assistente virtual Alexa. Além de solicitar comandos de casa inteligente, a caixa de som também é uma opção para quem deseja ouvir as playlists musicais de serviços de streaming como Amazon Music e Spotify. Durante a promoção da Amazon, a caixa de som recebeu corte de preço, e pode ser adquirida de R$ 349 por R$ 249, ou seja, R$ 100 mais barato. O modelo ainda sai mais em conta caso seja comprado à vista e pode ser adquirido por R$ 236,55.

O speaker possui um alto-falante de 1,6 polegada. O som é distribuído de forma omnidirecional, podendo ser instalada em mesas de centro, aparadores e outros móveis da casa com facilidade. A caixa possui conexão Wi-Fi, Bluetooth e uma entrada P2 que permite conectar outros aparelhos de som. Para o uso, é necessário utilizar uma fonte de energia, que está inclusa na caixa do produto.

2 de 5 Echo Dot (3ª geração) é o modelo de entrada com Alexa — Foto: Luciana Maline/TechTudo Echo Dot (3ª geração) é o modelo de entrada com Alexa — Foto: Luciana Maline/TechTudo

A Echo Dot (3ª geração) está disponível apenas na cor preta. O produto possui avaliação positiva dos clientes da Amazon, com nota 4,8 de 5. De acordo com os compradores, o modelo se destaca por conta da qualidade de som, bom reconhecimento de voz e custo-benefício. O TechTudo testou a Echo Dot 3 em julho de 2020 e constatou que o modelo é uma opção interessante para quem quer começar a deixar a casa conectada.

Prós : boa qualidade sonora, reconhece bem a voz do usuário e auxilia com produtos de casa inteligente

: boa qualidade sonora, reconhece bem a voz do usuário e auxilia com produtos de casa inteligente Contras: não é portátil e não possui bateria

A Echo Dot de 4ª geração chegou ao Brasil em novembro de 2020 para complementar a linha de smart speakers da Amazon no país. As diferenças entre o modelo e sua geração anterior são pontuais, como no design, que apresenta uma disposição de botões distinta, e na qualidade de som na reprodução de músicas, quesito em que a Echo Dot 4 tende a levar a melhor por conta de seu driver direcional, que também possui 1,6 polegada. É possível instalar a caixa de som em móveis como estantes e prateleiras se preocupando apenas em que direção apontar a saída de áudio.

3 de 5 Echo Dot (4ª geração) está com desconto de R$ 100 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Dot (4ª geração) está com desconto de R$ 100 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Essa geração também conta com um processador mais atualizado do que o usado na versão anterior do produto. O AZ1 Neural Edge Silicon Module é um chip que promete melhoria em relação a pontos como velocidade de resposta e compreensão do que está sendo dito pelo usuário. Portanto, a tendência é de que o modelo Echo Dot 4 entenda melhor os comandos para selecionar músicas ou ativar dispositivos de casa inteligente.

O speaker também conta com conectividade via Bluetooth, sendo possível emparelhar celulares Android e iOS, e Wi-Fi para ter acesso aos serviços de streaming de música e pesquisas. A avaliação dos consumidores sobre a Echo Dot de 4ª geração na Amazon é alta. O produto possui nota 4,8 de 5. A caixinha se destaca por conta de sua qualidade sonora, mas alguns dos relatos de clientes que adquiriram o modelo apontam que o reconhecimento de voz demora algumas vezes.

Prós : design com som direcional pode tornar a instalação mais confortável em alguns ambientes

: design com som direcional pode tornar a instalação mais confortável em alguns ambientes Contras: reconhecimento da voz do usuário pode falhar algumas vezes

3. Echo Dot (4ª geração) com relógio - de R$ 499 por R$ 399

A Echo Dot de 4ª geração com relógio é um modelo que apresenta as mesmas especificações técnicas que a versão regular do produto. O conjunto de botões para controle de volume, ativar a Alexa ou desligar o microfone é o mesmo. O design e o alto-falante também apresentam as mesmas configurações. O diferencial do dispositivo é a apresentação de um relógio em um display de LED. O modelo pode ser adquirido de R$ 499 por R$ 399 — redução de R$ 100. Ou ainda por R$ 379 à vista.

A tela com iluminação na cor branca fica na parte frontal juntamente da saída de som do aparelho. O speaker com relógio pode ser uma boa opção para usar no quarto, pois permite visualizar as horas com facilidade, ou mesmo na cozinha, já que é possível usar a função timer no display de LED. A Echo Dot 4 com relógio está disponível nas cores branco e azul.

4 de 5 Echo Dot (4ª geração) com relógio pode ser encontrada com R$ 100 de desconto — Foto: Divulgação/Amazon Echo Dot (4ª geração) com relógio pode ser encontrada com R$ 100 de desconto — Foto: Divulgação/Amazon

A caixa smart tem boa avaliação pelos clientes que adquiriram o produto pela Amazon. A nota é 4,8 de 5. Alguns consumidores apontam que a iluminação do relógio é boa, mas também há comentários que apontam que o reconhecimento de voz deixa a desejar, assim como em sua versão regular.

Prós : relógio de LED que pode ser usado como timer

: relógio de LED que pode ser usado como timer Contras: reconhecimento de voz pode apresentar falhas

4. Echo Show 8 (1ª Geração) - de R$ 899 por R$ 779

Assim como os demais produtos da linha Echo, o modelo conta com conectividade Bluetooth e Wi-Fi, sendo possível realizar toda a configuração diretamente do celular. O speaker se destaca por apresentar o display e uma câmera e pode ser uma opção útil para utilizar na cozinha, já que permite consultar receitas. A caixinha também pode ser colocada na sala de estar, para entrar em contato com amigos e família por chamada de vídeo, por exemplo.

5 de 5 Echo Show 8 está R$ 120 mais barata — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Show 8 está R$ 120 mais barata — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O produto possui boa aceitação com nota 4,7 de 5, conforme a avaliação dos consumidores da Amazon. Os principais relatos apontam que o modelo possui som potente e tela responsiva aos comandos. Alguns comentários apontam que o sistema operacional do dispositivo precisa de atualização para implementar recursos como compatibilidade com Amazon Photos, Amazon Família e maior variedade de aplicativos para o uso.

Prós : permite assistir vídeos, fazer videochamadas e tem som de qualidade

: permite assistir vídeos, fazer videochamadas e tem som de qualidade Contras: precisa de atualizar o sistema para agregar mais recursos

Semana do Consumidor: 3 dicas para economizar e não cair em fraudes