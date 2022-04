Echo Dot, Echo Show, Kindle e Fire TV Stick estão com desconto na Amazon

A maior redução de preço é vista na Echo Show 8 (1ª geração): a caixa passa de R$ 899 para R$ 629, uma diminuição de R$ 270. Os produtos ainda ficam 5% mais baratos em compras à vista e podem ser uma boa opção de presente de Dia das Mães. As promoções estarão disponíveis até 8 de maio e podem ser conferidas na página dedicada ao evento. Veja abaixo 13 dispositivos da Amazon para comprar com desconto.

1 de 14 Dispositivos Amazon ficam até R$ 270 mais baratos; veja ofertas

A Echo Dot (3ª geração) é uma caixa de som que pode ser controlada pela Alexa, assistente virtual da Amazon. O aparelho pode ser operado por meio de comando de voz para executar diversas tarefas, como tocar música, realizar pesquisas online, ler notícias e até controlar outros dispositivos smart. O produto que é vendido originalmente por R$ 349 pode ser visto por R$ 229 — desconto de R$ 120.

O modelo precisa estar conectado a uma tomada para funcionar e pode ser conectado via app a outros dispositivos inteligentes. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto para ligações. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e concluiu que a caixinha é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

2 de 14 Echo Dot (3ª geração) pode ser uma boa opção para deixar a casa conectada

A Echo Dot (4ª geração), diferente da versão anterior da linha, apresenta design mais robusto e em formato de globo. A caixinha traz as mesmas funcionalidades que a versão anterior, com exceção de pequenas mudanças na parte interna do aparelho. Esta opção tem preço original de R$ 399, mas está sendo comercializado por R$ 299, redução de R$ 100.

O driver com áudio direcional deve garantir uma melhora razoável na qualidade de som, além de o alto-falante de 1,6 polegada prometer graves mais equilibrados e sons mais nítidos. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom reconhecimento da voz e o som nítido, mas criticam a dificuldade do aparelho em conectar-se com outros dispositivos smart.

3 de 14 Echo Dot (4ª geração) traz formato em globo e alto-falante de 1,6 polegada

3. Echo Dot (4ª geração) com relógio - de R$ 499 por R$ 399

Esta Echo Dot (4ª geração) apresenta as mesmas funcionalidades do modelo anterior, mas traz como diferença um relógio em LED. Além de ser possível verificar as horas, o display também mostra alarmes e cronômetros, o que pode ser interessante para quem gosta de cozinhar. O painel é sensível ao toque, o que permite modificar a visualização do display. O modelo que é vendido originalmente por R$ 499 aparece por R$ 399, ou seja, ficou R$ 100 mais barato.

O consumidor ainda tem a opção de adquirir o produto nas cores branca e azul. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência dos alto-falantes, contudo, criticam a impossibilidade de adicionar mais de uma conta em um mesmo dispositivo.

4 de 14 Echo Dot (4ª geraçao) com relógio pode ser interessante para configurar alarmes e cronômetros

A Echo (4ª geração) é uma versão aprimorada das Echo Dot. Isso porque os alto-falantes foram melhorados para reproduzir agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos que prometem um som de alta qualidade que se adapta ao cômodo. O produto pode ser adquirido nas cores preta, azul, e branca. O software também é compatíel com ZigBee, um sistema de conexão sem fio que promete expandir a conexão entre dispositivos smart e garantir alta estabilidade. Ela é vendida normalmente por R$ 749, mas está sendo comercializada por R$ 599 — desconto de R$ 150.

Os outros recursos permanecem os mesmos das linhas anteriores, com possibildiade de realizar ligações, pesquisas online e controlar outros aparelhos inteligentes pela Alexa. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a potência dos alto-falantes para reproduzir música. O TechTudo fez um review do produto em março de 2021 e constatou que ele traz Alexa mais rápida nas respostas, e tem como diferenciais a boa qualidade de reprodução e hub integrado para facilitar a conexão de dispositivos IoT via ZigBee.

5 de 14 Echo (4ª geração) é compatível com sistema ZigBee

5. Echo Show 5 (2ª geração) – de R$ 599 por R$ 449

A Echo Show 5 (2ª geração) é uma caixa inteligente com tela que traz integração com a assistente virtual Alexa. O dispositivo permite ler receitas na cozinha, ouvir músicas e controlar outros aparelhos. A câmera frontal de 2 MP permite ao usuário realizar videochamadas com pessoas que tenham o app Alexa. Os consumidores podem adquriir o aparelho nas cores preta, azul, e branca por R$ 449, o que representa uma redução de R$ 150 em relação ao valor original de R$ 599.

O display de 5 polegadas também oferece a possibilidade de um descanso de tela personalizado, um relógio, e até a exibição de filmes e séries. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a possibilidade de acessar serviços de streaming. Porém, pontuam negativamente a deficiência do alto-falante e reconhecimento de voz.

6 de 14 Echo Show (2ª geração) pode ser usada para ouvir m;usicas e ler receitas

6. Echo Show 8 (1ª geração) - de R$ 899 por R$ 629

A Echo Show 8 (1ª geração) oferece as mesmas funções do modelo anterior, com adição de uma tela maior de 8 polegadas e uma qualidade HD de imagem. Além disso, oferta dois alto-falantes, ao contrário da versão anterior que apresenta apenas um. A qualidade da câmera, no entanto, é inferior: conta com 1 MP. Os usuários pode adquirir esta versão na cor branca por R$ 629, desconto de R$ 270 em comparação com o preço original de R$ 899.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a qualidade do som, entretanto, relatam que a tela nunca desliga. O TechTudo testou a caixinha em abril de 2020 e concluiu que ela passa confiança na hora de ouvir músicas, substituindo facilmente uma caixa de som intermediária – com o bônus do vídeo e da Alexa integrada.

7 de 14 Echo Show 8 (1ª geração) traz uma tela de 8 polegadas com Alexa integrada

7. Echo Show 8 (2ª geração) - de R$ 999 por R$ 849

O Echo Show 8 (2ª geração) apresenta uma tela de 8 polegadas igual ao modelo de 1ª geração, mas a câmera frontal apresenta 13 MP. As demais características permanecem as mesmas: conexão com aplicativos e dispositivos inteligentes, exibição de notícias e músicas, além de chamadas de vídeo. A ficha ténica tambem inclui dois alto-falantes e qualidade HD de imagem. O modelo é vendido normalmente por R$ 999, mas está sendo comercializado por R$ 849 — desconto de R$ 150.

O produto pode ser adquirido nas cores preta e branca. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade da câmera. No entanto, criticam travamentos no software.

8 de 14 Echo Show 8 (2ª geração) traz câmera de 13 MP para realizar chamadas de vídeo

A Echo Show 10 conta com todas as configurações do modelo anterior. No entanto, oferta uma tela ainda maior, com 10 polegadas e uma câmera frontal de 13 MP. As especificações ainda apresentam dois alto-falantes dedicados que prometem reproduzir sons agudos e um alto-falante para reprodução de sons graves. O principal destaque deste modelo, além da tela maior, é o sistema sonoro avançado em comparação aos outros produtos da linha. O dispositivo tem preço original de R$ 1.899, mas pode ser adquirido por R$ 1.699, redução de R$ 200.

A caixa também integra um sistema de movimentação automática: a tela acompanha o rosto do usuário enquanto a pessoa se move em diferentes direções. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a qualidade superior da câmera e o sistema de movimentação. O TechTudo fez um review da Echo Show 10 em março de 2021 e concluiu que a tecnologia de seguir o usuário é bastante útil para permitir à caixinha ouvir a integração e também mantém as informações de hora e tempo à vista.

9 de 14 Echo Show 10 apresenta sistema de movimentação da câmera que segue o usuário pelo ambiente

Os fones de ouvido Echo Buds (2ª geração) é um fone intra-auricular com conexão Bluetooth que traz integração com assistente virtual Alexa por meio do comando de voz. Ele ainda apresenta microfone e cancelamento de ruído. O dispositivo promete até cinco horas de autonomia de bateria para músicas e chamadas de voz. Vendido originalmente por R$ 899, o produto poderá ser adquirido por R$ 749, reduçã de R$ 150.

O produto também conta com resistência à água e controle por voz para abrir os apps do celular e realizar tarefas como ouvir podcasts e realizar ligações. O equipamento é compatível com dispositivos iOS e Android. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a eficiência do aparelho e a boa reprodução de música. No entanto, relatam que a bateria dura menos que o anunciado.

10 de 14 Echo Buds (2ª geração) promete até cinco horas de autonomia de bateria

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do produto, mas criticam a ausência de botões de volume e power. O TechTudo testou o dispositivo em janeiro de 2021 e concluiu que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade de imagem e oferta de aplicativos.

11 de 14 Fire TV Stick Lite permite transformar TVs comuns em smart

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a inserção dos novos botões nesta versão do controle, mas criticam o reconhecimento de voz da Alexa e a ausência de compatibilidade com outros streamings.

12 de 14 Fire TV Stick adiciona botões power e de volume

O Fire TV Stick 4K apresenta todas as características do dispositivo anterior, com adição de compatibilidade com filmes e séries em qualidade 4K. Também traz tecnologia Dolby Vision, que promete fornecer ao usuário a reprodução de imagens e sons de cinema. O modelo que tem valor original de R$ 449 pode ser visto por R$ 369, redução de R$ 80.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do aparelho. Porém, criticam a impossibilidade de acessar a tecnologia Dolby Vision, pois os produtos de software brasileiro ainda não foram atualizados.

13 de 14 Fire TV Stick 4K apresenta tecnologia Dolby Vision

O Kindle (10ª geração) é um leitor digital de livros da Amazon. É possível transferir arquivos de vários formatos, como PDF, por meio de conexão USB, e aproveitar a leitura no aparelho. Além disso, é possível comprar os ebooks diretamente do site da Amazon. Todos os arquivos ficam organizados em uma biblioteca e o aparelho conta com uma luz embutida que auxilia o processo de leitura, promete bateria de longa duração e tela sem reflexo. O e-reader que é vendido normalmente por R$ 449 pode ser visto por R$ 389 — desconto de R$ 60.

O dispositivo traz diversas funcionalidades, como ajustar o brilho e tamanho da fonte do texto, marcar as páginas lidas e traduzir palavras. Ele oferece 8 GB de armazenamento, resolução de 167 PPI, e tela de 6 polegadas sensível ao toque. O Kindle ainda é compatível com Wi-Fi, apresenta conectividade USB para transferência de arquivos e como fonte de alimentação. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e a boa capacidade de memória para armazenamento. Porém, criticam o fato de bateria descarregar rápido, mesmo com o Wi-Fi desligado.

14 de 14 Kindle (10ª geração) é um leitor digital de livros da Amazon

