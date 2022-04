Elon Musk comprou o Twitter: o que é Mastodon, app alternativo à rede

Os usuários inscritos podem escolher as comunidades que desejam participar, com base em interesses ou região, e ainda seguir pessoas de outras comunidades, além de compartilhar suas opiniões e pensamentos em até 500 caracteres. A seguir, conheça o Mastodon, veja suas diferenças para o Twitter e descubra como utilizá-lo.

1 de 5 Mastadon registrou aumento de fluxo de usuários na rede nas últimas horas — Foto: Reprodução/Raisa Capela Mastadon registrou aumento de fluxo de usuários na rede nas últimas horas — Foto: Reprodução/Raisa Capela

O que é o Mastodon e quais as diferenças para o Twitter ?

O Mastodon tem algumas similaridades com o Twitter: é uma rede social em formato de microblog, em que usuários podem postar mensagens, fotos e vídeos, e ainda seguir e se comunicar com outras pessoas. No entanto, além de ser baseado em um sistema de comunidades - ou seja, que utiliza diversos servidores diferentes -, o app é descentralizado e tem código aberto. Isso, em resumo, significa que qualquer usuário pode criar o seu próprio servidor a partir do código-mãe do Mastodon, determinando suas próprias regras de uso.

Mais do que apenas funcionar em um sistema de código aberto, a rede permite ainda postagens de até 500 caracteres - quantidade consideravelmente maior quando em comparação com o app do passarinho, que tem limite de 280 caracteres. O Mastodon possui feed cronológico, sem uso de entrega de conteúdo por algoritmos, e é livre de anúncios. Outro diferencial é que, em teoria, o aplicativo afirma não coletar dados pessoais, o que pode ser interessante para quem busca opções com maior privacidade.

2 de 5 Ambas as redes possuem uma interface de microblog, mas há importantes diferenças no funcionamento — Foto: Reprodução/Raisa Capela Ambas as redes possuem uma interface de microblog, mas há importantes diferenças no funcionamento — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Por que o interesse no Mastodon cresceu?

O Google Trends, ferramenta que monitora o que é pesquisado mundialmente no Google, identificou um aumento de 90% nas buscas dos últimos sete dias pelo termo "Mastodon" aqui no Brasil. A maioria das pesquisas tem ligação com o nome do proprietário da SpaceX - e, agora, também do Twitter - Elon Musk. Por isso, a principal suposição do interesse súbito dos usuários pela rede é justamente a venda do microblog do passarinho para o empresário.

Para usuários insatisfeitos, o Mastodon serviria como uma alternativa a quem utiliza o Twitter. Com o app do passarinho se tornando uma empresa de capital fechado, algumas mudanças são esperadas na rede social, como, por exemplo, a moderação de conteúdo e regras mais flexíveis - o que, em tese, poderia potencializar conteúdos extremistas e/ou desinformativos.

Essas alterações na gestão teria causado preocupação em alguns usuários. Para se ter ideia, após o anúncio da venda na última segunda-feira (25), os internautas da rede levaram aos Trending Topics hashtags como #RIPTwitter ("descanse em paz, Twitter", em tradução livre).

3 de 5 Empresário Elon Musk comprou Twitter por US$ 44 bi — Foto: Divulgação/Getty Images Empresário Elon Musk comprou Twitter por US$ 44 bi — Foto: Divulgação/Getty Images

Mas e a moderação de conteúdo no Mastodon é melhor?

O sistema de moderação de conteúdo é diferente do aplicado no Twitter - o que não significa que ele seja melhor nem pior. Ele tende, porém, a ser mais frágil, porque, como a rede é descentralizada e aberta, é difícil haver de fato uma maneira assertiva de regular o que é publicado no app.

O Mastodon, como explicado nos tópicos anteriores, é uma rede com código aberto e que funciona em sistema de comunidades. Esse funcionamento, por ser mais livre, permite que cada usuário crie e administre seu próprio servidor (ou seja, comunidade), com suas regras individuais. Embora seja interessante, esse modelo pode apresentar algumas fragilidades, sendo a principal delas a moderação de conteúdo.

Isso porque, como em qualquer outra rede social, o Mastodon também é passível a ter usuários que publiquem e disseminem conteúdos extremistas e/ou de desinformação. A descentralização, principal característica que difere o app do Twitter, é programada para ser completamente independente. Desse modo, nem o moderador e nem mesmo o fundador podem desativar um servidor na rede, o que abre brecha para que a plataforma seja utilizada por usuários mal intencionados.

Já caiu em polêmica com Donald Trump

Em 2021, o fundador do Mastodon acusou o ex-presidente estadunidense de plagiar o código do app. Na época, Donald Trump havia demonstrado intenção de criar uma nova rede social - a "Truth Social - após ser banido do Twitter por disseminar conteúdos extremistas e de desinformação. O código usado para desenvolver o aplicativo de Trump, porém, foi considerado plágio do utilizado pelo Mastodon.

A primeira notificação foi feita pela ONG Software Freedom Conservancy (Conservação da Liberdade de Software), que monitora copyright na Internet, já na divulgação da versão beta do app. A interface da rede de Donald Trump era praticamente idêntica à do Mastodon e continha ainda referências diretas na HTML - o que, para especialistas, indicava a presença de plágio. No final, o o próprio Mastodon acabou notificando a rede social do ex-presidente por uso inapropriado de código, e a Truth Social precisou mudar e adequar os seus termos de licença.

4 de 5 Rede Social criada por Donald Trump é acusada de plagiar o Mastadon — Foto: Reprodução/Instagram Rede Social criada por Donald Trump é acusada de plagiar o Mastadon — Foto: Reprodução/Instagram

Afinal, como usar o Mastodon?

O Mastodon está disponível no App Store, para iPhone, e no Play Store, para Android. A versão para o sistema operacional da Google é recente: chegou à loja há menos de uma semana.

Para criar uma conta, o procedimento é simples: baixe o aplicativo e selecione a opção “Comece já”. Em seguida, escolha as comunidades (servidores) que deseja participar e toque em “Próximo”. Após essa etapa, insira seu nome, seu usuário de escolha e uma senha. Após a confirmação, você receberá um e-mail confirmando a criação de sua conta.

Vale frisar, porém, que, até fechamento desta matéria, as inscrições no app estavam suspensas por conta da alta demanda de novos usuários.

5 de 5 Veja como criar uma conta no Mastodon — Foto: Reprodução/Raisa Capela Veja como criar uma conta no Mastodon — Foto: Reprodução/Raisa Capela