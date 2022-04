Emicida no Fortnite: como assistir ao evento Onda Sonora no jogo

Emicida será a próxima atração na série Onda Sonora do Fortnite . Sua apresentação começa na sexta-feira (29) às 19h, no horário oficial de Brasília, e será exibida durante 72 horas sem interrupções até segunda-feira (2). O rapper será o primeiro brasileiro a se apresentar na Onda Sonora, que já contou anteriormente com Mohamed Hamaki e Tones and I. O show será uma experiência interativa que contará um pouco de toda a trajetória do Emicida e também levará seus maiores sucessos musicais para dentro do Battle Royale da Epic Games .

Para assistir ao show, basta ir ao ícone Descobrir da Série Onda Sonora – Emicida no Fortnite ou utilizar do código 6929-7613-7801 para acessar a ilha. Além de curtir a apresentação, você receberá EXP e o Spray Série Onda Sonora — Emicida quando a atração se encerrar. Lembrando que o Fortnite está disponível para download grátis no PC (via Epic Games Store), PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e em celulares Android.

1 de 2 Emicida se apresentará na série Onda Sonora do Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games Emicida se apresentará na série Onda Sonora do Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

👉 Qual o melhor jogador de Fortnite do mundo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Vale ressaltar que também o jogador poderá acompanhar a apresentação pelo Picture-in-Picture enquanto joga outros modos. No entanto, não será possível aproveitar todos os elementos interativos presentes no evento. O Battle Royale também receberá uma música de Lobby chamada "Continue Assim" e o novo Gesto Dança da Vitória. Ambos os itens ficarão disponíveis na loja de itens do Fortnite a partir da próxima quinta-feira (28) às 21h, no horário oficial de Brasília.

Criadores de conteúdo do Apoie um Criador (AuC) estarão liberados para transmitir o show do Emicida em seus canais no YouTube. Toda a monetização estará disponível durante sete dias, e os criadores não receberão nenhum aviso sobre direitos autorais. Caso tenha interesse, o player precisará vincular suas contas do YouTube e do Apoie umCriador, além de fazer o upload de vídeos com as opções Público ou Não-Listado para não ter nenhum problema.

2 de 2 Show do Emicida terá uma experiência interativa no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games Show do Emicida terá uma experiência interativa no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

A série Onda Sonora foi anunciada pela Epic Games em setembro de 2021 com a promessa de levar artistas de diversas partes do mundo para o Battle Royale e realizar experiências interativas próprias. A série começou em outubro de 2021 com o egípcio Mohamed Hamaki, seguiu em janeiro de 2022 com Tones and I, e agora reaparece com o rapper Emicida. Nos próximos meses, o artista pop e produtor musical japonês Gen Hoshino e a cantora franco-malinesa Aya Nakamura também farão suas apresentações.

Com informações de Epic Games