Engenheiro cria 1º celular Android com ‘o pior’ do iPhone: cabo Lighting

Após criar o primeiro iPhone com entrada USB-C , o engenheiro suíço Ken Pillonel inverteu o processo e desenvolveu um inédito celular Android com Lightning , talvez um dos piores atributos do smartphone da Apple . O conector foi inserido num Galaxy A51 ( Samsung ) por meio de uma operação quase cirúrgica divulgada pelo estudante de robótica na web.

Vale lembrar que o primeiro iPhone a trazer a entrada USB-C recebeu lances de mais de US$ 100 mil (R$ 470 mil em conversão direta) em um leilão de eletrônicos no eBay. Entretanto, segundo o engenheiro, a maior parte dos lances era falsa. Por isso ele não pretende colocar o Galaxy A51 modificado à venda.

Samsung Galaxy A51 com porta Lightning — Foto: Reprodução/Exploring the Simulation

No vídeo é possível ver que o smartphone da Samsung não só consegue a compatibilidade com o carregador da Apple, como também mostrou-se apto a transferir arquivos para dispositivos da Maçã. “Após criar o primeiro iPhone com USB-C do mundo, decidi que eu precisava equilibrar o caos que criei fazendo a invenção oposta. Foi uma modificação complexa que exigiu algum pensamento fora da caixa”, disse o engenheiro.

Em entrevista ao site Engadget, Pillonel explicou que, apesar de ter feito a mudança em menos tempo, a modificação no aparelho não foi simples. Segundo ele, era necessário fazer com que o cabo Lightning acreditasse estar conectado em um dispositivo da Apple. “A coisa toda precisa caber dentro do telefone, o que é outro desafio em si”, explicou.

Direto para sua própria coleção

Pillonel parece mais empolgado em mostrar como foi feita a modificação do que repetir a venda do telefone em leilão. O desânimo por monetizar o aparelho é tanto pelo apelo menor do Android com Lightning, quanto pelos lances falsos recebidos após colocar o iPhone com USB-C para leilão no eBay.

O vídeo mostrando o passo a passo da transformação do celular deve ser postado em breve. Já o Galaxy A51 com Lightning entrará para a coleção pessoal do engenheiro.