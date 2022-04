Existe notebook gamer barato?

Um notebook gamer com preço acessível é o desejo de muita gente. Já imaginou: um computador que serve para trabalhar e estudar, em uma rotina multitarefa e com aplicativos que demandam performance, e que ainda roda os jogos competitivos em alto FPS ou títulos triplo A sem privar o jogador de qualidade gráfica. E tudo isso sem travar, com a melhor tela e muita velocidade de processamento.

Porém, essa não é a realidade. Com o crescimento do segmento gamer, existem diversas opções de notebooks e PCs destinados a esse consumidor - desde as máquinas topo de linha até as opções intermediárias, que seriam os notebooks gamers baratos.

Aqui falamos em opções intermediárias porque não estamos levando em conta os notebooks de entrada, que não vão atender o gamer nem o profissional que precisa de mais performance.

Em geral, um notebook gamer precisa ter um processador de última ou penúltima geração, boa quantidade de memória RAM e armazenamento, uma placa de vídeo de qualidade, tela com boa resolução, com arquitetura de construção e resfriamento decentes.

As opção gamers com preço camarada podem trazer componentes de gerações de um ou dois anos atrás, placa de vídeo menos potente, tela com menor capacidade de atualização (60 ou 90, ao invés de 120 Hz), ou serem modelos com alguns anos de lançamento, que já estão sendo substituídos por novas versões. De toda forma, é importantíssimo ter atenção às especificações.

Processador - Os processadores mais modernos conseguem reproduzir jogos atuais e triplo A fazendo menos esforço e com alta taxa de quadros por segundo, enquanto o sistema operacional do computador segue fazendo outras operações sem travamentos no background.

A Intel lançou recentemente a 12a geração de seus processadores, então, notebooks com chips Intel Core i5 e i7 de 11a geração podem ser uma ótima opção com custo interessante.

Da mesma forma, a AMD lançou a série 6000 dos processadores Ryzen 5, 7 e 9, então laptops equipados com chips das séries 4000 e 5000 devem ter um preço mais acessível com desempenho satisfatório, ainda que não igual aos mais recentes.

Memória RAM e SSD - Quanto mais memória no notebook, menor a chance de travamentos. Parte dos games mais pesados e exigentes recomendam que o dispositivo tenha, no mínimo, 8 GB de RAM. Mesmo assim, verifique se o computador escolhido permite um upgrade fácil, para que você consiga aumentar para 16 GB ou até mais.

Falando do armazenamento, drive SSD instalado é a opção mais interessante, por conta das taxas superiores de gravação e leitura. Isso facilita a abertura e agiliza o carregamento de jogos de mundo aberto ou de grandes áreas, por exemplo.

Placa de vídeo e tela - Notebook gamer precisa ter placa de vídeo dedicada. Falando da NVIDIA, os últimos lançamentos são da Série 30 das placas GEForce RTX. Segundo a marca, elas utilizam arquitetura NVIDIA Ampere com novos núcleos RT, núcleos Tensor e multiprocessadores de streaming para recursos gráficos realistas, com Ray Tracing (traçado de luz, sombras e reflexos nas imagens) e recursos de inteligência artificial.

No caso da AMD, as placas Radeon RX Série 6000 são as mais recentes e prometem a arquitetura inovadora AMD RDNA 2 para notebook, com experiências de jogos com taxa de frames alta e recursos avançados para criação de conteúdo, além de otimização no consumo de energia.

Por sua vez, notebooks equipados com placas de vídeo da NVidia GForce Série 20 e Radeon RX Série 5000 vão atender bem, principalmente, o gamer que prefere jogos competitivos e cooperativos, entregando 120 fps sem problema.

Para uma base de comparação, Fortnite hoje exige, no mínimo, processador Intel Core i5 de 2.8 GHz e 8 GB de RAM, para rodar liso a 60 fps. PUBG também pede chip i5 ou AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM e placa de vídeo GTX 1060 de 3 GB ou AMD Radeon RX 580 de 4 GB. Call of Duty: Modern Warfare pede, pelo menos, processador Intel Core i3 4340 ou AMD FX-6300 e os mesmos 8 GB de RAM.

Falando da tela, as melhores opções custo-benefício serão máquinas com display Full HD, o que é suficiente até mesmo para jogos mais recentes. Uma tela 4K vai exigir muito mais do hardware. E atenção à taxa de atualização. Ter uma tela com frequências mais altas significa ver imagens com mais fluidez. Telas de 120 Hz exibem até 120 quadros por segundo, um movimento mais bonito do que displays de 60 Hz.

Energia e resfriamento - Bons notebooks gamers precisam de um design inteligente e um sistema de resfriamento que os faça trabalhar sem problema por horas e horas, sem travamentos por superaquecimento.

Alguns modelos possuem ajuste de perfis de temperatura conforme o uso, priorizando a eficiência, a duração da bateria ou o resfriamento do equipamento.

Visite o Shoptime para pesquisar as opções de notebook gamer barato e conferir os computadores em oferta.