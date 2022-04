Fabricante de drones suspende vendas na Rússia para evitar uso na guerra

A DJI suspendeu, por tempo indeterminado, todas as atividades comerciais na Rússia e na Ucrânia. A maior fabricante de drones do mundo informou que a decisão visa a garantir que os produtos da companhia não sejam utilizados na guerra. Autoridades ucranianas dizem ter sido expostas por dados vazados pela DJI à Rússia, mas a empresa nega as acusações. É a primeira vez que uma grande empresa da China interrompe seu funcionamento no país governado por Vladimir Putin desde que a guerra entre as duas nações foi iniciada.