Fade é a nova agente de Valorant; veja habilidades e mais detalhes

Fade é a nova agente de Valorant, fps da Riot Games . A desenvolvedora revelou a personagem neste domingo (24), pouco antes da final do Valorant Masters Reykjavík 2022. Ela chega ao game para aumentar o leque de iniciadores e rivalizar com Sova, Breach, Skye e KAY/O. Assim como mostravam os rumores e também dicas divulgadas pela própria Riot, Fade é uma caçadora de recompensas vinda da Turquia. Suas habilidades são baseadas no poder dos pesadelos, o que a possibilita ver os medos mais obscuros de seus inimigos e conseguir utilizá-los contra eles. Seu lançamento deve acontecer já na próxima atualização, que chega nesta quarta-feira (27).