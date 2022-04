FGTS 2022: app tem fila de espera e instabilidade; usuários apontam erros

O saque extraordinário do FGTS foi liberado nesta quarta-feira (20), mas o aplicativo utilizado para consultar o valor apresenta erros e instabilidades. No Twitter , usuários relatam que precisam esperar um grande tempo em uma fila simplesmente para logar no serviço, além de falhas ao acessar diferentes funções do app, que está disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ).

O TechTudo testou o aplicativo e encontrou problemas em seu funcionamento. Além da longa fila de espera para entrar no app, ao logar, o programa apresenta diversas mensagens de erro e indisponibilidade de funções. Não foi possível, por exemplo, consultar o valor disponível para saque - principal função do app. Em nossos testes, o aplicativo do FGTS também apresentou demora no tempo de resposta aos comandos e fechamentos inesperados.

Como sacar o FGTS de R$ 1.045? Cinco respostas sobre saque emergencial — Foto: Clara Fabro/TechTudo

É possível que as instabilidades tenham sido ocasionadas pelo grande fluxo de usuários no app. De acordo com a ferramenta Google Trends, buscas relacionadas ao termo "FGTS" tiveram aumento de mais de 200% nesta quarta-feira (20). A reportagem entrou em contato com a Caixa Federal para entender os motivos dos erros e se há previsão de correção, mas, até o fechamento da matéria, o órgão ainda não havia respondido.

Via aplicativo do FGTS, usuários podem descobrir o saldo disponível no benefício e sua previsão para saque (disponível também no calendário oficial). Para movimentar o dinheiro, que cairá automaticamente em uma Conta Poupança Social Digital do usuário, é preciso logar no app da Caixa Tem e fazer a transferência via Pix.

Têm direito ao saque extraordinário do FGTS todos os cidadãos cadastrados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sendo empregados ou não. O valor vai até R$ 1 mil por pessoa, independentemente da quantidade de contas por usuário. Caso não queira receber a quantia, é preciso solicitar o cancelamento via app até o dia 10 de novembro.

Vale lembrar que o pagamento do FGTS será disponibilizado por mês de aniversário. A partir de hoje (20), apenas usuários nascidos em janeiro poderão realizar a retirada da quantia. Os valores ficarão disponíveis até junho para todos os cidadãos com direito ao benefício, e o saque poderá ser realizado até 15 de dezembro de 2022.

Com informações de Google Trends