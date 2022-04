FIFA 22 e Tribes of Midgard são os jogos grátis da PS Plus de maio

FIFA 22 , Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods são os jogos grátis da PS Plus em maio para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). A novidade foi revelada nesta quarta-feira (27), em uma nova publicação no PlayStation Blog, e chega a partir do próximo dia 3 . Com isso, resta menos de uma semana para resgatar os games de abril, que incluem Hood: Outlaws & Legends e o jogo do Bob Esponja .

A empresa também aproveitou a ocasião para lembrar que Persona 5 deixará a Coleção PlayStation Plus, exclusiva do console de nova geração da Sony, em 11 de maio. Aqueles que adicionarem o jogo à biblioteca ainda serão capazes de acessá-lo desde que haja uma assinatura em andamento. Confira, nas linhas a seguir, os jogos grátis da PS Plus de maio.

1 de 1 FIFA 22 é um dos jogos grátis de maio na PS Plus — Foto: Divulgação/EA Games FIFA 22 é um dos jogos grátis de maio na PS Plus — Foto: Divulgação/EA Games

Uma das principais referências em jogos de futebol da atualidade, FIFA 22 traz avanços de jogabilidade e uma variada seleção de modos de jogo aos entusiastas, incluindo o Volta Football, que traz as partidas às ruas como uma forma de resgatar a essência do clássico FIFA Street, que marcou a época do PlayStation 2. Os jogadores de PS5 podem contar, ainda, com a tecnologia de HyperMotion que promete tornar a experiência ainda mais realistas.

Vale destacar que os assinantes também têm a possibilidade de resgatar o PlayStation Plus FUT Pack para o Ultimate Team, que oferece 11 atletas com classificação mínima de 82 para que os jogadores possam montar seus times dos sonhos. Aqueles que já tiverem o jogo e forem assinantes do serviço também têm direito à oferta.

Tribes of Midgard

Descrito como um RPG de ação e sobrevivência, Tribes of Midgard traz uma experiência cooperativa para até dez jogadores, que devem coletar recursos, encontrar tesouros escondidos e explorar um mundo ambientado na mitologia nórdica.

O principal objetivo é defender a Semente de Yggrasil, considerada o eixo do mundo, das forças malignas que desejam engatilhar o Ragnarök — que é o fim do mundo na mitologia escandinava. O jogo foi produzido pela Norsfell e publicado pela Gearbox, conhecida pela série Borderlands.

Curse of the Dead Gods

Inspirado no criticamente aclamado Hades e publicado pela Focus Home Interactive, Curse of the Dead é descrito como um roguelike para um jogador em que é preciso explorar um templo amaldiçoado e habitado por deuses malignos. Como é costume nesse tipo de jogo, a morte não significa o fim e os jogadores podem coletar relíquias místicas e outros itens que tornam o personagem cada vez mais poderoso — e que faz com que cada tentativa para desbravar os desafios seja única.

Além de enfrentar hordas de inimigos e confrontar bestas colossais, os desafiantes também devem se atentar às inúmeras armadilhas espalhadas pelo templo. A ambição por recompensas cada vez melhores pode acabar sendo a sua própria ruína, e algumas maldições podem trazer tanto benefícios quanto malefícios.

Mudanças na PS Plus

A partir de 13 de junho no Brasil, a PS Plus passará por grandes mudanças com a inclusão de novos níveis de assinatura em uma tentativa de mesclar o serviço com a PS Now, que permite acesso a jogos via streaming. A Sony garante que não haverá nenhuma mudança de preço ou benefícios aos assinantes atuais, que serão migrados para o chamado plano Essencial automaticamente.

No exterior, será oferecido o plano Premium em vez do Deluxe, que garante ainda o acesso ao streaming de jogos clássicos de PSOne, PS2, PS3 e PSP. Como o Brasil não tem suporte à tecnologia, será oferecida apenas a opção de download de jogos clássicos — com exceção dos títulos de PS3, acessíveis apenas pela nuvem.