Final da LBFF 7: veja como assistir ao jogo ao vivo, times e tabela

As 12 melhores equipes da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 disputarão a grande final do torneio neste sábado (16), a partir das 13h. Após nove rodadas classificatórias, B4 Esports, Magic Squad e Los Grandes terminaram a primeira etapa nas primeiras colocações da tabela, respectivamente, e chegam com favoritismo. Também avançaram: LOUD , Fluxo , Corinthians, Team Liquid, GOD Unidas, BD Vasco, Cruzeiro, Meta Gaming e Vivo Keyd. Os times brigarão pelo troféu, R$ 745 mil em premiações e duas vagas para o Free Fire World Series (FFWS) , o mundial do game que será realizado na Ilha de Sentosa, em Singapura.

Além disso, o jogador que acumular mais abates nesta fase receberá o segundo prêmio de MVP da competição. O primeiro ficou com Yago "Yago" Vinicius, da B4, com 166 eliminações na etapa de pontos. Outra novidade é a honraria Revelação da Temporada. O vencedor será escolhido pelo público e divulgado na transmissão. Entenda a seguir o formato do campeonato e veja como assistir às partidas.

1 de 3 12 equipes brigarão pelo título da Liga Brasileira de Free Fire 7 neste sábado (16) — Foto: Divulgação/Garena/Bruno Alvares 12 equipes brigarão pelo título da Liga Brasileira de Free Fire 7 neste sábado (16) — Foto: Divulgação/Garena/Bruno Alvares

Onde assistir

A final da LBFF 7 será televisionada pelas emissoras RedeTV! (TV aberta) e SPACE (TV fechada). Na Internet, a transmissão ao vivo dos jogos fica por conta dos canais oficiais da Garena no YouTube, na BOOYAH! Live e no TikTok.

Já aqueles que optarem por uma experiência presencial poderão acompanhar os confrontos em salas de cinema da rede Cinemark em diversos estados do Brasil. Quem comparecer ganhará recompensas no Free Fire como paraquedas temático, ticket diamante, ticket arma e ticket incubadora.

Vale destacar também a ação independente realizada pelo projeto X1 na Comunidade, fundado pelo influencer Lázaro "Sonic" da Silva e pelo pro player Diego "Dantes" Eloi. As partidas serão transmitidas em um telão na Favela do Berimbau, em São Paulo, com direito a sorteio de camisas de times da LBFF e entrega de ovos de Páscoa.

Formato

2 de 3 B4 é uma das favoritas ao título — Foto: Divulgação/Garena/César Galeão B4 é uma das favoritas ao título — Foto: Divulgação/Garena/César Galeão

Os finalistas disputarão nove quedas em sequência, alternando entre os mapas Bermuda, Purgatório e Kalahari. O time que somar mais pontos no geral, vence o campeonato. A pontuação é distribuída de acordo com a posição ao fim de cada partida e o número de abates conquistados.

Quem termina uma queda em primeiro lugar, recebe 12 pontos. Já o segundo colocado, nove pontos. E assim por diante. Apenas 11º e 12º colocados não pontuam. Além disso, cada eliminação rende um ponto. Se uma equipe terminar um confronto na segunda posição e acumular 15 kills, por exemplo, ela terá somado 24 pontos. Veja abaixo a tabela completa de pontuações:

1º lugar – 12 pontos;

2º lugar – 9 pontos;

3º lugar – 8 pontos;

4º lugar – 7 pontos;

5º lugar – 6 pontos;

6º lugar – 5 pontos;

7º lugar – 4 pontos;

8º lugar – 3 pontos;

9º lugar – 2 pontos;

10º lugar – 1 ponto;

11º lugar – 0 pontos;

12º lugar – 0 pontos;

Abate – 1 ponto.

Importante ressaltar que cada uma das 12 organizações iniciará as finais com uma pontuação extra. Os pontos foram divididos conforme desempenho obtido na primeira fase. Isso significa que, quem terminou nas posições mais elevadas da tabela, largará no dia de sábado mais à frente dos demais competidores.

A B4 Esports, por exemplo, terminou a etapa regular na liderança e por isso começará a final com 12 pontos no somatório geral. Já a Magic Squad, segunda colocada, recebeu nove pontos. Meta Gaming e Vivo Keyd foram as únicas equipes que não receberam a bonificação, pois ficaram nas últimas posições da zona de classificação. Confira a tabela completa:

Posição Final - Fase de Pontos Posição Time Pontos 1º lugar B4 Esports 12 2º lugar Magic Squad 9 3º lugar Los Grandes 8 4º lugar LOUD 7 5º lugar Fluxo 6 6º lugar Corinthians 5 7º lugar Team Liquid 4 8º lugar GOD Unidas 3 9º lugar BD Vasco 2 10º lugar Cruzeiro 1 11º lugar Meta Gaming 0 12º lugar Vivo Keyd 0

Critérios de desempate

Caso dois times empatem em número de pontos na classificação final, quatro critérios de desempate serão adotados. O primeiro é a soma de BOOYAHS! na etapa final, ou seja, número de vitórias acumuladas. O segundo é a soma de abates. O terceiro critério é a colocação na última queda em que as equipes empatadas participaram juntas. Em último caso, um confronto direto adicional entre as organizações envolvidas será realizado.

Premiações

3 de 3 Magic Squad terminou a etapa regular em segundo lugar — Foto: Divulgação/Garena/César Galeão Magic Squad terminou a etapa regular em segundo lugar — Foto: Divulgação/Garena/César Galeão

A LBFF 7 distribuirá uma premiação total de R$ 745 mil em dinheiro. O campeão ficará com a maior fatia, cujo valor é R$ 105 mil. As duas equipes que completarem o pódio também receberão uma quantia diferenciada: R$ 85 mil para o vice e R$ 75 mil para o terceiro lugar. Os demais participantes ganham R$ 53,3 mil cada.