Final do CBLOL 2022: como assistir ao jogo ao vivo entre PaiN e Red Canids

A final acontecerá presencialmente no estúdio da Riot Games em São Paulo e contará com público de 140 pessoas. As entradas foram distribuídas pelas dez organizações do CBLOL, que tiveram liberdade para escolher seus próprios critérios. Isso significa que nenhum ingresso foi colocado à venda. Só poderão entrar na arena os torcedores que comprovarem as duas primeiras doses da vacina contra a Covid-19.

1 de 2 CBLOL 2022 1˚ Split: Red Canids Kalunga e paiN Gaming farão final inédita em São Paulo neste sábado (23) — Foto: Divulgação/CBLOL/Bruno Alvares CBLOL 2022 1˚ Split: Red Canids Kalunga e paiN Gaming farão final inédita em São Paulo neste sábado (23) — Foto: Divulgação/CBLOL/Bruno Alvares

👉 Como jogar League of Kingdoms? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A RED Canids terminou a fase de pontos em terceiro lugar com 11 vitórias e sete derrotas, se classificando diretamente para a chave superior do playoffs. A Matilha, no entanto, acabou perdendo sua primeira série eliminatória para a KaBuM pelo placar de 3-0 e foi forçada a tomar um caminho mais complicado na chave inferior.

O revés não abalou a confiança dos atuais campeões do torneio, que despacharam três adversários em sequência para alcançarem a grande final. O time treinado por Calisto "Coelho" Rabaiolli derrotou, respectivamente, Liberty (3-2) e FURIA (3-1) antes de reencontrarem a KaBuM. Desta vez, quem levou a melhor foi a RED, por 3-1.

Do outro lado, a paiN Gaming precisou esperar até a última rodada para carimbar sua vaga no mata-mata. Os Tradicionais finalizaram a campanha na quarta colocação de forma dramática com dez vitórias e oito derrotas, superando a LOUD nos critérios de desempate. Nos playoffs, a postura adotada foi diferente. Eles se apresentaram de maneira sólida e bateram a KaBuM por 3-0.

2 de 2 Times se enfrentarão neste sábado (23), a partir das 13h — Foto: Divulgação/CBLOL/YouTube Times se enfrentarão neste sábado (23), a partir das 13h — Foto: Divulgação/CBLOL/YouTube

É a primeira vez que a paiN disputará uma final de CBLOL sem Felipe "brTT" Gonçalves, que ergueu a taça nos anos de 2013, 2015 e 2021. Em 2020, amargou o vice-campeonato diante da INTZ. Vale lembrar que o atirador carioca anunciou uma pausa na carreira e é atualmente o maior campeão brasileiro de todos os tempos com seis títulos conquistados.

Outra curiosidade sobre a decisão é que o duelo colocará Matheus "dyNquedo" Rossini, da paiN, e Alexandre "TitaN" Lima, da RED, em mais uma final. Hoje rivais, os players sagraram-se bicampeões nacionais em 2018 pela KaBuM. O atirador, inclusive, foi um dos destaques da temporada 2022 até aqui com 176 abates, mais do que qualquer outro jogador.

Com informações de LoL Esports e Leaguepedia