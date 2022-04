Fogão a gás ou elétrico: qual opção é melhor para o meio ambiente?

Quando falamos da "parte quente" das cozinhas, as opções mais comuns no mercado nacional são os fogões , fornos e cooktops a gás, os fornos elétricos, os cooktops elétricos tradicionais e os modelos por indução. Você sabe qual é a alternativa mais econômica para o seu bolso? E para o meio ambiente, qual é melhor a tecnologia, pensando na sustentabilidade do nosso planeta?

Olhando apenas o consumo, os eletrodomésticos a gás costumam gastar menos do que seus equivalentes elétricos, quando a conta é convertida em dinheiro. E os equipamentos elétricos sempre têm preço mais alto do que as alternativas mais tradicionais e que funcionam com GLP (gás de botijão) ou gás natural (gás de rua encanado).

Enquanto os fornos e cooktops elétricos dependem exclusivamente da energia elétrica para funcionar, os fogões, fornos e cooktops a gás utilizam a energia apenas para a faísca que inicia a chama.

De acordo com fabricantes de eletrodomésticos e empresas do setor de gás natural, um forno a gás costuma aquecer muito mais rapidamente do que um forno elétrico. As empresas apontam que assar um bolo ou grelhar um frango em um forno a gás ainda custa praticamente a metade do que preparar os mesmos pratos em um forno elétrico, mesmo com a alta nos valores da energia, do gás encanado e de botijão.

Já os fogões e cooktops por indução costumam ter vantagem em razão da eficiência dessa tecnologia. Eles geram calor por meio de ondas eletromagnéticas, que são transferidas diretamente para a panela para promover a movimentação das moléculas dos alimentos e seu aquecimento.

A geração de calor por indução é mais rápida, porque a panela aquecida com o campo magnético recebe 100% da energia gerada, sem perda para o ambiente, como costuma ocorrer com a chama do fogão. Assim, é possível ferver água até quatro vezes mais rápido em um cooktop ou fogão de indução do que em um fogão à gás, segundo um fabricante.

Melhor opção para a natureza

O gás de cozinha é o GLP, sigla que significa gás liquefeito de petróleo. Esse é um gás produzido na mistura de butano e propano, comercializado em sua forma líquida em cilindros ou botijões.

Já o gás natural é um combustível fóssil feito de hidrocarbonetos leves, dentre outros gases variados, que surge de forma natural no meio ambiente quando fósseis são submetidos a condições muito específicas de pressão e calor, sendo extraído a partir de perfurações no solo.

Segundo empresas do setor, o GLP leva vantagem em relação ao gás natural por não emitir gases que contribuem para o efeito estufa durante a sua queima.

Por outro lado, existem estudos que mostram que fogões a gás liberam poluentes, como dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono, enquanto estamos cozinhando. Esses gases, inclusive, são classificados como "provavelmente cancerígenos" em altas concentrações ou em exposição frequente.

As emissões de cozimento contêm pequenas partículas conhecidas como PM2.5 (material particulado menor que 2,5 micrômetros). Essas partículas, que também existem na fumaça de um incêndio florestal, por exemplo, podem penetrar no pulmão e na corrente sanguínea, agravando casos de asma e condições pulmonares crônicas. Fogões mais antigos e com pouca manutenção poluem ainda mais o ar interno das residências.

Por isso, no nosso caso, como consumidores brasileiros, os fogões, fornos e cooktops elétricos acabam se mostrando uma opção melhor e mais amigável ao meio ambiente, além de mais sustentável, em razão da nossa energia ser produzida de forma mais limpa e renovável, principalmente, em hidrelétricas.

Nas usinas, a energia é gerada pela força da água represada em barragens, que move turbinas quando é liberada. Entretanto, é preciso lembrar que usinas hidrelétricas podem causar sérios impactos ambientais nas áreas onde são construídas, causando prejuízo para fauna e flora local e ainda obrigando moradores a se mudarem da região.

Eletricidade limpa é aquela que não emite poluentes na atmosfera e gera mínimo impacto na área onde é gerada. Os maiores exemplos são a energia solar, energia eólica e energia hidráulica.

Em países em que a energia elétrica vem de combustíveis fósseis e fontes como o carvão, a eletricidade possui um caráter mais "sujo", em razão das emissões de gases, poluição do ar e contribuição para o aquecimento global em geral.

Como consumidores conscientes, precisamos lembrar dessas informações e fazer escolhas acertadas, pensando na nossa rotina, no curto prazo, e também nos efeitos para o planeta no longo prazo.

Muito em breve, os fogões smart começam a chegar ao mercado nacional. Esses eletrodomésticos conectados com a Internet e integrados às casas inteligentes contam com novas tecnologias e diferenciais, inclusive, para um funcionamento mais eficiente e gastando menos energia. Leia mais aqui.

