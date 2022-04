Fone Bose QuietComfort 35 II é bom? Veja preço e detalhes do QC35 II

O Bose QuietComfort 35 II é um fone de ouvido sem fio, com cancelamento de ruído e integração com assistentes virtuais. Disponível no Brasil desde o final de 2020, ele pode ser encontrado atualmente por cerca de R$ 1.468 .

Com estilo concha (fechado), o dispositivo é uma das mais procuradas opções over-ear do mercado, tendo sido projetado para eliminar as distrações externas em qualquer ambiente. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o fone da Bose.

Ficha técnica do Bose QuietComfort 35 II

Lançamento no Brasil: 2020

Preço: cerca de R$ 1.468

Peso: 240 g

Cores: Preto, prata e ouro rosa

Medidas: 18 x 17 x 8,1 cm

Cabo de áudio: 1,2 m

Caso USB: 30,5 cm

Alcance (sem fio): até 9 m

Tipo de bateria: recarregável de íons de lítio

Duração da bateria: até 20 horas para uso sem fio ou até 40 horas para uso com fio

O Bose QuietComfort 35II promete um bom isolamento de áudio graças ao cancelamento de ruídos, que monitora e mede continuamente os sons externos e os anula. Além disso, é possível ajustar a utilização dessa tecnologia em dois níveis para melhor se adequar às necessidades de quem o utiliza, sendo o nível de cancelamento de ruídos externos proporcional ao nível escolhido.

Design

Construído com materiais resistentes a impactos e preenchido com vidro e aço inoxidável, resistente à corrosão, o design passa a sensação de luxo devido ao material de fabricação da haste do dispositivo — o mesmo usado em iates e automóveis de alta qualidade. As almofadas auriculares são fabricadas em material sintético, proporcionando conforto para as orelhas mesmo após diversas horas de uso.

Funcionalidades

O QuietComfort 35 II da Bose possui integração com os assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistente. Assim, o usuário pode receber notificações enquanto estiver utilizando o fone sem fio, sem precisar acessar o celular.

Outra funcionalidade interessante é o aplicativo Bose Connect App, disponível para Android e iPhone (iOS), que facilita a configuração do fone e ajusta os níveis de cancelamento de ruído. Caso o usuário esteja em um aeroporto, por exemplo, e precise ficar atento a alguns sons externos, essa função pode ajudá-lo a não perder o voo. Existe ainda a possibilidade de ligar, em um único celular, dois fones Bose QuietComfort 35 II para compartilhar músicas ou podcasts com quem preferir.

Você também poderá usar o Bose QuietComfort 35 II para atender chamadas ou fazer conferências, já que ele é compatível com a maioria dos apps. O sistema de microfones duplo é outro recurso que ajuda a reduzir ruídos, e o posicionamento lateral faz com que a voz soe mais natural durante as chamadas.

Qualidade do som

A tecnologia de som TriPort utiliza portas externas para ventilar os fones de ouvido e, assim, aumentam o volume acústico sem aumentar o tamanho dos fones. O recurso do Bose QuietComfort 35 II equaliza as ondas sonoras e proporciona, segundo a empresa, uma melhor experiência ao usuário.

Os drivers EQ devem ajudar a produzir um volume balanceado, possibilitando escutar música com clareza em diferentes ambientes.

Bateria

A Bose promete uma autonomia de até 20 horas de uso. Quando a bateria acabar, uma carga rápida de apenas 15 minutos deve garantir uma utilização de 2 horas e meia, segundo a fabricante. Ainda é possível utilizar o cabo P2 que vem junto ao aparelho para escutar música mesmo quando o dispositivo estiver sem bateria.

Principais concorrentes

Concorrente direto do Bose QuietComfort 35 II, o Sony WH-1000XM4 custa cerca de R$ 1.730 no site da Amazon. O modelo também apresenta função de cancelamento de ruído e integração com assistentes virtuais.

Preço e garantia

O Bose QuietComfort 35 II custa cerca de R$ 1.468 no site da Amazon (a Bose não possui loja virtual ou física oficial no Brasil), com garantia de 90 dias oferecida pela fabricante.

Com informações de Bose e Sony